Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
♈ Овен
Сегодня границы бытия раздвинутся перед вами и все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может понравится?
♉ Телец
Сегодня вам, возможно, придется играть роль телефона при передаче весьма важной информации. Приложите все усилия к тому, чтобы ваш телефон не оказался испорченным.
♊ Близнецы
Сегодня вы будете странным образом в последний момент избегать неприятностей, в таких ситуациях, когда они будут казаться уже абсолютно неизбежными. Удача благоволит вам.
♋ Рак
Будьте готовы к авралу, он вполне может случится. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому.
♌ Лев
Сегодня люди, настроенные к вам недоброжелательно, будут чем-то очень заняты, и до вашей особы руки у них не дойдут. Можно успеть использовать удачный момент и действовать без помех.
♍ Дева
Ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем уж несбыточной, так как появятся новые, весьма неутешительные обстоятельства. Не стоит в отчаянии посыпать голову пеплом и искать виновных, возможно, что приспособится к ним будет не так уж и сложно.
♎ Весы
Сегодня вам трудно будет сохранить объективность - слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеять. Да бог с ним, с болезным, его же пожалеть надо. Причем лучше вслух. Обидней будет.
♏ Скорпион
Сегодня вам стоит прислушиваться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, они окажутся просто интереснее ваших.
♐ Стрелец
Сегодня вы с горечью обнаружите, что "делу - время, потехе - час", а вовсе не наоборот. Что ж, постарайтесь научиться получать удовольствие и от работы.
♑ Козерог
Прекрасный день. Приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела. Закончив же их, или даже отложив на потом, все свободное время посвятите любимому вами человеку.
♒ Водолей
Сегодня в ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Быть может, стоит позволить себе быть ведомым, дабы избежать успешного завершения своих трудов.
♓ Рыбы
Сегодня ваши аппетиты могут оказаться несколько повышенными. Помните, много хорошо - тоже плохо. Если уж не можете не жадничать, постарайтесь, по крайней мере, не навредить собственному здоровью.