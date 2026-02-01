Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 февраля

Сегодня вам трудно будет сохранить объективность - слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеять. Да бог с ним, с болезным, его же пожалеть надо. Причем лучше вслух. Обидней будет.