Кому из знаков зодиака пора прекращать тянуть чужие проблемы на себе

Рыбы тонко чувствуют чужую боль и часто принимают ее как свою. Они способны поддержать так, как мало кто умеет. Но именно из-за эмпатии Рыбы легко попадают в ловушку: «если я не помогу, человек пропадет». На деле человек не пропадает — просто привыкает, что за него думают и решают.