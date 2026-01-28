Кому из знаков зодиака судьба даст второй шанс и в какой сфере это случится

Для Львов второй шанс может прийти как повторная история в личной жизни — но акцент будет не на чувствах, а на правилах. Появится возможность снова сблизиться, но уже на условиях уважения и равноправия. Если Лев в прошлый раз «доказывал ценность», то сейчас шанс в том, чтобы выбрать себя и не соглашаться на полутона. Иногда это означает не возвращение, а красивое завершение с достоинством.