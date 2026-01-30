Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 января

Пусть яркие краски расцветят сегодняшний день. Цветовая гамма нынче будет иметь особое влияние на ваше настроение, и лучше, чтобы она была повеселее. Что касается важных дел, намеченных на сегодня, о них лучше забыть сразу, ничего толкового у вас, пожалуй, не получится.