Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям. Эффект будет незабываемым.
Телец
Сегодняшний день будет похож на соревнования по бегу с препятствиями. Они будут мелкими, но их будет много.
Близнецы
Не стоит ограничивать ничью свободу, это не возымеет желаемого действия, а лишь озлобит человека. Вам никто ничего не должен.
Рак
Если бы вы располагали достаточным количеством времени, сегодняшний день был бы отличным моментом для всестороннего обсуждения какой-либо крупногабаритной проблемы. Впрочем, захочется - найдется и время.
Лев
Сегодня окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову, какой бы длинной лапши вы им на уши не вешали. Такой ситуацией грех не воспользоваться, но и слишком усердствовать тоже не стоит.
Дева
Сегодня у вас не будет необходимости подстраиваться под чье-то о вас мнение. Действуйте так, как считаете нужным, это будет лучшим из возможных вариантов поведения.
Весы
Пусть яркие краски расцветят сегодняшний день. Цветовая гамма нынче будет иметь особое влияние на ваше настроение, и лучше, чтобы она была повеселее. Что касается важных дел, намеченных на сегодня, о них лучше забыть сразу, ничего толкового у вас, пожалуй, не получится.
Скорпион
Сегодня вас будет тянуть к азартным играм. В принципе это желание можно удовлетворить, ибо проигрывать ли вы будете, или выигрывать, вы будете точно знать, когда надо остановиться.
Стрелец
Сегодня судьба ваша будет целиком и полностью зависеть от милости ваших собственных эмоций. Так что, искать какую-то логику в происходящем, наверное, не стоит - бесполезно.
Козерог
Сегодняшний день просто идеален для всякого рода поездок. Вам довольно трудно будет усидеть на месте, и если никаких иных перемещений не ожидается, вы с большой степенью вероятности проведете этот день в беготне по этажам, коридорам, или, на худой конец, просто меряя шагами комнату.
Водолей
Прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра. Возможно, он принесет вас не туда, куда вам хотелось бы попасть.
Рыбы
Сегодня эгоистические настроения пользы вам не принесут. Для себя вы вряд ли сможете что-то сделать, однако, помогая кому-то другому автоматически заручитесь его поддержкой в будущем, что, согласитесь, нелишне.