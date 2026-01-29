Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно - это будет шумная вечеринка, может быть - что-либо иное. Если вы не хотите, или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости - вы же не актер.
Телец
Даже если вам не удастся сегодня достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии. Тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен.
Близнецы
Вы почему-то решили, что неразрешимых вопросов для вас не существует. Возможно, так оно и есть.
Рак
Сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.
Лев
Сегодня вы можете позволить себе легкое мошенничество, так сказать, двурушничество. Но не увлекайтесь, не стоит давать себя хоть в чем-то заподозрить, даже если вы действуете исключительно с благими намерениями.
Дева
Полагайтесь сегодня только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте воли эмоциям.
Весы
Наслаждайтесь гармоничными отношениями в семье. Если же таковых почему-то не наблюдается, то сегодня самый подходящий день для того, чтобы первому сделать шаг к их налаживанию.
Скорпион
Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность - только утомитесь. Ей тоже можно найти применение.
Стрелец
Чрезмерная симпатия к кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны.
Козерог
Сегодня у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас от перспективы оказаться не у дел может сухой, рациональный и в высшей степени объективный подход к проблеме.
Водолей
Сегодня вам придется попотеть, день будет не из легких. Могут возникнуть проблемы с деньгами, не катастрофические, но долготекущие.
Рыбы
Не бойтесь сообщить о своих чувствах человеку, к которому вы их питаете (это касается любого вида чувств). Сегодня как раз тот день, когда это следует сделать.