Знаки зодиака, которым пора заглянуть внутрь себя

Девы умеют наводить порядок в реальности: план, контроль, списки, рациональность. Это помогает выживать и добиваться результата, но иногда превращается в ловушку: если все довести до идеала, тогда я наконец расслаблюсь. Проблема в том, что «идеал» не наступает. Деве сейчас стоит честно посмотреть, что она пытается контролировать вместо того, чтобы проживать. И еще — где в ее жизни слишком много «надо» и слишком мало «хочу». Внутренний рост Девы начинается там, где она разрешает себе быть неидеальной и не оправдываться.