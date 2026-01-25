Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению. У вас достаточно собственных забот, зачем вы стараетесь нагрузить на себя еще чьи-то? Занимайтесь только тем, что важно для вас.
Телец
Сократите круг общения на сегодняшний день. Вы будете очень уязвимы эмоционально и присутствие рядом с вами большого количества людей перенесете с трудом.
Близнецы
С сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное.
Рак
День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло. Однако неприятных воспоминаний не останется.
Лев
Сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки. Такого рода активность несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков.
Дева
Результаты ваших героических усилий сегодня будут видны как никогда. Кроме того, у вас остается шанс углубить их и упрочить, если, конечно, дело того стоит.
Весы
Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками! Но, увы. Придется речь готовить в письменном виде.
Скорпион
Отнеситесь к каждому незнакомцу, с которым придется общаться сегодня, как к будущему лучшему другу. Возможно, так оно и будет.
Стрелец
Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой как собственное упрямство. Перебороть его поможет сознание того факта, что оно может очень здорово попортить вам отношения с окружающими.
Козерог
Наслаждайтесь приятными мелочами. Хотя вполне возможно, что среди означенных мелочей попадется и весьма увесистый экземпляр. В таком случае не забудьте его сфотографировать, а то ведь будете потом хвастаться - не поверят.
Водолей
Сегодня вы можете влюбиться, причем как в человека, которого вы видите впервые, так и хорошо знакомого. Если же сердце ваше занято, и вы не хотите ничего менять, то следует быть осторожным и всячески избегать лиц противоположного пола.
Рыбы
Нынче вы отправитесь в путешествие, которое само по себе будет значительно важнее для вас, нежели его конечная цель. Будьте внимательны к своим попутчикам.