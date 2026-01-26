Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности.
Телец
Сегодняшний день предназначен для приема внутрь и переваривания большого количества информации. Не бойтесь подавиться - не удастся.
Близнецы
Сегодня вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные особи, к вечеру же вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей у вас крайнюю степень раздражения.
Рак
Убедитесь, что не забыли включить в планы на сегодняшний день хоть полчаса отдыха, а если забыли - немедленно исправьте ошибку. Вы рискуете себя загонять.
Лев
Сегодня надо быть особенно честным во всем и со всеми, особенно с самим собой. Оно, конечно, всегда полезно, но иногда очень уж сильно искушение...
Дева
Если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
Весы
Безусловно, именно с хаоса все и начиналось, однако, устраивая хаос в собственной жизни, не стоит надеяться на то, что это в обязательном порядке станет началом чего-то нового и прекрасного. Чуть-чуть порядка вам не помешает.
Скорпион
Сегодня вам стоит заняться вопросами собственного здоровья. Пожалев на это времени сейчас, потеряете куда больше в будущем.
Стрелец
Сегодня наибольшее удовольствие будет доставлять потребление внутрь пищи, спиртных напитков и т.д. Побалуйте самое себя - вы это заслужили.
Козерог
Не забывайте о людях, которые вам небезразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе.
Водолей
Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце - вредно. Опять же птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, сегодня очень вероятны проблемы со зрением.
Рыбы
Сегодня все, что вы делаете должно быть в высшей степени разумно и не предполагать ни милейшего риска. Любые действия, связанные с финансами должны быть сугубо практическими. Слушайтесь голоса здравого смысла.