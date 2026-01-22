Жизнь в ожидании: каждый четвертый латвиец не рискует планировать крупные покупки в этом году
При планировании 2026 года в ответах жителей прослеживаются две параллельные тенденции - наличие четко запланированных целей и выжидательная позиция в принятии решений.
Согласно опросу населения, проведенному компанией Norstat в сотрудничестве с IPF Digital, 31% жителей Латвии в 2026 году планируют ремонт своего нынешнего жилья (включая покупку или замену бытовой техники). При этом 28% в качестве значимого финансового решения называют крупное путешествие или отпуск, тогда как 23% пока не знают или в настоящее время не планируют серьезных финансовых решений.
Значительная доля "неопределившихся" (23%) указали, что многие не спешат с принятием решений. В то же время опрос демонстрирует и четко сформулированные цели - ремонт и путешествия являются двумя наиболее часто упоминаемыми планами на 2026 год.
"Неопределенность в таких вопросах сама по себе не является негативным сигналом - чаще всего она означает, что люди хотят понять, как крупные расходы повлияют на их бюджет в долгосрочной перспективе. В такие моменты помогает четкий план и расстановка приоритетов, чтобы крупные траты не становились неожиданными", - говорит руководитель IPF Digital Latvia Томс Ванданc.
Результаты опроса показывают, что в 2026 году жители чаще упоминают конкретные расходы, а не финансовые инструменты. Наряду с ремонтом и путешествиями люди нередко планируют замену или покупку автомобиля (16%), а также покупку или строительство нового жилья (13%).
12% респондентов указали, что важным решением на 2026 год для них станет начало формирования сбережений или инвестиций указали, а на увеличение уже существующих инвестиций указали еще 11%.
"Даже если в 2026 году планируются крупные покупки, постепенное формирование финансовой "подушки безопасности" помогает сохранить гибкость и чувствовать себя увереннее. Самое важное - начать с посильной суммы и понятного решения: даже небольшие, но регулярные накопления со временем могут дать ощутимый эффект", - подчеркивает Томс Ванданc.
Помимо жилья и крупных покупок, 12% опрошенных отмечают значительные расходы на здравоохранение, а 9% - расходы на образование.
Важным финансовым решением для молодежи в 2026 году стали путешествия: в возрастной группе 18-29 лет 41% респондентов планируют крупное путешествие или отпуск. В свою очередь, ремонт жилья наиболее часто планируют люди в возрасте 50-59 лет - 39% опрошенных, что отражает различие приоритетов на разных этапах жизни.
В целом результаты опроса показывают, что в планах жителей на 2026 год одновременно сосуществуют как очень конкретные цели, так и выжидательный подход к решениям. Улучшение жилья и отдых сейчас входят в число наиболее часто упоминаемых приоритетов, в то время как часть населения продолжает серьезно оценивать свои возможности перед тем, как брать на себя более серьёзные финансовые обязательства.
Опрос населения по заказу IPF Digital был проведен в январе 2026 года компанией Norstat. В опросе приняли участие более 1000 жителей со всей Латвии.