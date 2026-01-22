Дизайнер интерьера раскрыл секреты: где спрятать контейнеры для мусора в обычной квартире

Как показывают данные опроса, свыше трети респондентов в Латвии (36%) считают, что наличие большего пространства для контейнеров раздельного сбора отходов помогло бы им более более устойчивыми в бытовых вопросах. Дизайнер интерьеров предлагает начать с переосмысления пространства кухни, уделив внимание тем зонам, которые часто остаются незамеченными или загружены тем, что редко используется. Это может быть узкое пространство между шкафом и стеной или на первый взгляд непрактичное пространство между холодильником и кухонной дверью, знакомое многим жителям типовых квартир 70-80-х годов. "Установка нескольких контейнеров для сортировки с удобными крышками может превратить такое нестандартное пространство в хорошо удобную зону для сортировки, сэкономив при этом место на полу и создав ощущение опрятной и более просторной кухни", - говорит Римкус.