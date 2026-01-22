Дизайнер интерьера раскрыл секреты: где спрятать контейнеры для мусора в обычной квартире
Будь то дом или квартира, бытовые отходы накапливаются очень быстро. Хотя недавний опрос показал, что восемь из десяти жителей Латвии сортируют мусор, многие сталкиваются с проблемой ограниченного пространства, пытаясь сортировать мусор и сохранять порядок дома. Дизайнер интерьеров делится практическими идеями о том, как организовать сортировку без ущерба для чистоты и комфорта дома.
"В Латвии кухни в основном довольно компактные: половина из них - это закрытые помещения площадью до 10 квадратных метров. Поэтому, когда дело доходит до сортировки, большие контейнеры для разных видов отходов или скопившаяся тара из-под напитков могут быстро занять все свободное пространство и захламить кухню. Тем не менее даже в небольших помещениях можно применить простые, но продуманные решения, которые помогут сэкономить место, не жертвуя удобством и порядком", - отмечает руководитель отдела дизайна IKEA Дариус Римкус.
Всё уместить, ничего не упустить
Как показывают данные опроса, свыше трети респондентов в Латвии (36%) считают, что наличие большего пространства для контейнеров раздельного сбора отходов помогло бы им более более устойчивыми в бытовых вопросах. Дизайнер интерьеров предлагает начать с переосмысления пространства кухни, уделив внимание тем зонам, которые часто остаются незамеченными или загружены тем, что редко используется. Это может быть узкое пространство между шкафом и стеной или на первый взгляд непрактичное пространство между холодильником и кухонной дверью, знакомое многим жителям типовых квартир 70-80-х годов. "Установка нескольких контейнеров для сортировки с удобными крышками может превратить такое нестандартное пространство в хорошо удобную зону для сортировки, сэкономив при этом место на полу и создав ощущение опрятной и более просторной кухни", - говорит Римкус.
Решениядля удобства в повседневной жизни
Дизайнер интерьеров отмечает, что при современном быстром ритме жизни даже самые простые бытовые задачи могут раздражать, если они неудобны. Поэтому многие люди ищут для дома простые решения. Согласно опросу, почти каждый пятый респондент в Латвии считает, что такие решения помогли бы ему сортировать отходы более эффективно. Именно поэтому стоит обратить внимание на встроенные системы раздельного сбора мусора.
"Системы с 2-4 отдельными контейнерами, которые с общим держателем, удобны, не смещаются внутри ящика и помогают поддерживать чистоту пространства под кухонной мойкой", - отмечает Римкус, добавляя, что такие системы легко устанавливаются в глубокие ящики или шкафы, если выбрать выдвижной вариант, и подходят для кухонь любого размера.
Чистота прежде всего
Опрос IKEA также показал, что 14% респондентов в Латвии хотели бы иметь более продуманные решения для пищевых отходов. Особенно это важно из-за запахов и возможности доступа к контейнерам домашних животных. "Контейнеры и мусорные ведра с крышками помогают предотвратить распространение запахов и защищают от питомцев, а для органических отходов отлично подойдут "дышащие" контейнеры с крышкой, которые позволяют испаряться влаге, снижают размножение бактерий и предотвращают неприятные запахи", - отмечает дизайнер интерьеров IKEA. Он также рекомендует выбирать контейнеры из легко моющихся материалов простой формы, чтобы их было легко чистить, не допуская скопления грязи.
Исследовательская компания Norstat провела онлайн-опрос по заказу компании IKEA в сентябре 2025 года. В Латвии в нем приняли участие 1000 респондентов, а в целом в странах Балтии - 3000 человек. Исследование было посвящено вопросам, связанным с кухней, ее организацией и проблемами, с которыми люди сталкиваются на кухне. Также опрос охватывал привычки питания людей, приготовление пищи и более практические вопросы, такие как желание обновить кухню.