5 знаков зодиака, которые чаще всего "сгорают" на работе

Почему сгорает: Дева редко работает «на отвали». Она видит ошибки там, где другие не заметят, и не может пройти мимо недоделки. Проблема в том, что у Девы нет естественной кнопки «хватит»: ей кажется, что если остановиться, станет хуже, а значит, нужно додавить.