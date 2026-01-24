Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы можете позволить себе действовать без промедления, по первому движению души. Будете колебаться - только упустите подходящий момент.
Телец
Сегодня вы имеете все шансы стать звездой. Окружающие же будут светиться отраженным светом и тоже останутся довольны, что довольно нетипично в такой ситуации.
Близнецы
То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на поверку окажется секретом Полишинеля. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну.
Рак
Сегодня успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.
Лев
Сегодня в цене будут уши, готовые выслушать, понять, в нужный момент кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, они наверняка окажутся вашими.
Дева
Сегодня вы можете позволить себе быть несколько старомодным. Это добавит вам неповторимого обаяния, и позволит сломать возрастной барьер при общении с малознакомыми людьми.
Весы
Сегодня вам лучше заняться собственными проблемами, оставив до лучших времен решение чужих. Прежде всего - необходимое, затем уж факультативное. Все вместе не успеете.
Скорпион
Сегодня практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уж о желаниях. Но опускать руки не следует, к вечеру может оказаться, что так даже и лучше.
Стрелец
Сегодня вы будете готовы к свершению подвигов и сворачиванию гор. Будет преступлением потратить этот заряд энергии на пустяки.
Козерог
Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит.
Водолей
Сдавать уже поздно, начатое следует довести до конца. Возможно, он не будет победным, зато вас никто не сможет упрекнуть в трусости и несобранности.
Рыбы
Не обращайте внимания на беспочвенные нападки, сегодня, увы, без них не обойдется. Пусть себе гавкают, укусить-то не решатся.