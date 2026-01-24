Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 января
фото: Shutterstock
Астрология

Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 января

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Сегодня вы можете позволить себе действовать без промедления, по первому движению души. Будете колебаться - только упустите подходящий момент.

Телец

Сегодня вы имеете все шансы стать звездой. Окружающие же будут светиться отраженным светом и тоже останутся довольны, что довольно нетипично в такой ситуации.

Близнецы

То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на поверку окажется секретом Полишинеля. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну.

Рак

Сегодня успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.

Лев

Сегодня в цене будут уши, готовые выслушать, понять, в нужный момент кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, они наверняка окажутся вашими.

Дева

Сегодня вы можете позволить себе быть несколько старомодным. Это добавит вам неповторимого обаяния, и позволит сломать возрастной барьер при общении с малознакомыми людьми.

Весы

Сегодня вам лучше заняться собственными проблемами, оставив до лучших времен решение чужих. Прежде всего - необходимое, затем уж факультативное. Все вместе не успеете.

Скорпион

Сегодня практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уж о желаниях. Но опускать руки не следует, к вечеру может оказаться, что так даже и лучше.

Стрелец

Сегодня вы будете готовы к свершению подвигов и сворачиванию гор. Будет преступлением потратить этот заряд энергии на пустяки.

Козерог

Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит.

Водолей

Сдавать уже поздно, начатое следует довести до конца. Возможно, он не будет победным, зато вас никто не сможет упрекнуть в трусости и несобранности.

Рыбы

Не обращайте внимания на беспочвенные нападки, сегодня, увы, без них не обойдется. Пусть себе гавкают, укусить-то не решатся.

Темы

АстрологияГороскопЗнаки зодиака

Другие сейчас читают