Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас появится реальная возможность уговорить тех, кто ранее уговорам не поддавался. Но сила убеждения - оружие обоюдоострое. При неаккуратном обращении можно уговорить на любое сколь угодно глупое действие самого себя.
Телец
Будьте внимательны и очень аккуратны. Сегодня, возможно, вы станете обладателем чего-то очень хрупкого, но бесконечно прекрасного, требующего соответствующего обращения.
Близнецы
Если сегодня вы соберете гостей, или сами окажетесь чьим-то гостем, то скучать вам не придется. Вечеринки и застолья - самое подходящее занятие на этот день.
Рак
Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Вам требуется что-то новое. Инстинктивно ища это что-то, вы можете повести себя так, что многие удивятся.
Лев
Вам не нужно каким бы то ни было образом объяснять свое поведение, однако если вы его перемените, никто на вас не обидится.
Дева
Сегодняшний день будет настоящим испытанием для вас и для людей, вас окружающих, заодно. Вам, возможно, придется пережить массу противоречивых, но одинаково сильных чувств.
Весы
Сегодняшний день хорошо бы провести в тишине и спокойствии, созерцая нечто, приятное взору. Не рекомендуется пускаться в длинный путь.
Скорпион
Сегодняшний день может оказаться очень и очень непростым. Необдуманные слова, сказанные вами накануне, могут преподнести вам в извращенном варианте, и вам целый день придется расхлебывать последствия незначительной оплошности.
Стрелец
Не всегда же вам выигрывать. Сегодня придется смириться с чувством не совсем справедливого поражения. Правда, это еще не означает крушения всех надежд.
Козерог
Работа, последнее время стала для вас каким-то наваждением. Она никуда от вас не денется, успокойтесь. Вам нужно отдохнуть от каких бы то ни было мыслей, желательно поспать.
Водолей
Сегодня вас, возможно, будет беспокоить некоторое событие, свершившееся уже довольно давно. Не стоит уделять переживаниям слишком много времени, достаточно извлечь соответствующий урок - и можно с чистой совестью обо всем забыть.
Рыбы
Сегодня на вас могут напасть непрошеные гости. Приготовьтесь к их визиту, не дайте захватить себя врасплох.