Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас, возможно, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать неотложку, это не белая горячка.
Телец
Сегодня вы будете весь день спешить, несмотря на то, что спешить-то в общем и некуда. Зато сможете многое успеть, если, конечно, сумеете организовать собственные действия должным образом.
Близнецы
Сегодня вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать поручения на друзей и близких - сделают как миленькие.
Рак
Сегодня вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано, главное, чтобы оно не вошло в привычку.
Лев
Сегодня вы можете оказаться несколько более уязвимым, чем обычно. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты - вы пострадаете в них куда больше, чем другие участники.
Дева
Повторение - мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников, это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь.
Весы
Сегодня вам категорически противопоказана спешка. Если что-то требуется закончить немедленно, всеми правдами и неправдами постарайтесь отложить срок исполнения.
Скорпион
Кажется сегодня вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно различаются.
Стрелец
Сегодня вам, вероятно, придется преодолевать нешуточное сопротивление. Судьба в лице мелких препятствий воздвигнет перед вами целую гору, для форсирования коей потребуется огромное количество сил.
Козерог
Постарайтесь удержать свои эмоции в узде. Сегодня они могут здорово вам помешать, ибо будут как никогда буйны.
Водолей
Сегодняшний день принесет проблемы морального толка. Вам, возможно, надо немного откорректировать политику взаимоотношений с близкими.
Рыбы
Вам все будет удаваться сегодня. Ваша логика бесспорна, выбор момента прочти совершенен. Если не будете лениться, добьетесь многого.