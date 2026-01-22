Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 22 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы заслуживаете отдыха, причем длительного. Или, если уж совсем некогда, не очень длительного. Но немедленно.
Телец
У вас сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения. Не то, чтобы все было так чудесно, просто некогда будет.
Близнецы
Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь - сегодня у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих, который придаст произведению вашего труда законченность и изящество.
Рак
Сотрудничество с кем бы то ни было для вас сегодня будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны, придется потерпеть.
Лев
Сегодня вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее! Враг не дремлет. Постарайтесь сказать поменьше. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.
Дева
Сегодня вам стоит действовать не спеша, ибо в обычном темпе вы рискуете проскочить мимо чего-то весьма важного, чем в корне измените дальнейшее течение собственной жизни.
Весы
Сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами морали. Некоторые, правда, будут немало удивлены подобным демаршем, зато вы оттянетесь.
Скорпион
Сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они-де не железные.
Стрелец
Сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся. Соберетесь слукавить - запаситесь темными очками.
Козерог
Чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать. Собаку, например, не кормить.
Водолей
Нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Как сознательный гражданин вы просто обязаны поучаствовать в максимально большом количестве мероприятий.
Рыбы
То, что долгое время дразнило вас, оставаясь абсолютно недосягаемым, сегодня утратит бдительность. У вас есть хороший шанс его поймать. Не зевайте.