Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня дела, связанные с денежными вопросами будут столь легко поддаваться разрешению, что их можно будет счесть незначительными. Однако таковыми они не являются, и пренебрегать ими ни в коем случае не следует.
Телец
Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.
Близнецы
Намерения ваши прекрасны, но время для их осуществления сегодня если не худшее, то достаточно неудачное, чтобы отложить эту затею. Только не забывайте о ней совсем. Жалко, если пропадет такое начинание.
Рак
Не полагайтесь на хорошую память сегодня, ни на свою, ни на чью-либо еще. Вам либо придется плутать по городу, забыв адрес, либо вы попадете в неловкую ситуацию, запамятовав имя собеседника. В любом случае, лучше все записывать.
Лев
Сегодня вам придется столкнуться с ярким проявлением человеческого несовершенства. Нельзя допустить, чтобы оно захватило вас врасплох. Не стоит целиком и полностью полагаться на компетентность и здравый смысл окружающих.
Дева
Этот городишко, кажется, стал вам маловат. Ваши аппетиты по части получения нового пространства для деятельности поистине безразмерны. Пришло время попробовать изменить образ жизни.
Весы
Сегодня вы можете продемонстрировать свои многочисленные достоинства в наивыгоднейшем свете. Грех не воспользоваться такой возможностью.
Скорпион
Оптимизм - вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих - выдернут из розетки.
Стрелец
Сегодня вы не будете особенно ранимы, а посему сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя.
Козерог
Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.
Водолей
Сегодня вы можете решить, что дело уже сделано, и можно почивать на лаврах, но вас ждет разочарование. Это - лишь одна из многих ступеней, на которые вам предстоит взобраться, если вы желаете дойти до конца лестницы.
Рыбы
Сегодня вам следует быть осмотрительным. Велика опасность наделать глупых ошибок, отвечать за которые придется как за что-то серьезное.