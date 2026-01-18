Конец неопределенности: три знака зодиака получат ответ от Вселенной

Похоже, что все действительно налаживается. Был момент сомнений, но теперь они развеялись. Вы принимаете свою оригинальность и больше не скрываете ее. Вселенная откликается, когда вы остаетесь собой, а не подстраиваетесь под ожидания окружающих. Когда Луна находится в вашем знаке, Вселенная вознаграждает подлинность. Оставайтесь изобретательными и верными себе — именно тогда все начинает вставать на свои места.