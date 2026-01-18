Стилист Алина Кузневич - о модных образах и о том, как сохранить волосы здоровыми и красивыми

Сегодня интернет переполнен советами, что купить, однако я всегда начинаю с другого вопроса — что не стоит делать. Постоянное использование масел далеко не всегда решает проблему сухости. Во многих случаях сухость говорит об обезвоженности, и волосам требуется работа с внутренней структурой — через маски и кондиционеры, а не только поверхностный блеск. Также важно избегать постоянного механического повреждения: хаотичных пучков, частого трогания волос руками, длительного ношения полотенца после мытья. Эти привычки истончают полотно и делают волосы более уязвимыми к температуре и внешней среде.