Стилист Алина Кузневич - о модных образах и о том, как сохранить волосы здоровыми и красивыми
В минувшем году на международной выставке в Риге Baltic Beauty Алина Кузневич произвела настоящий фурор. Гостья из Нью-Йорка взяла сразу пять золотых наград в номинациях: боб-линия, fashion-образ, стильный хвост, салонная укладка и текстурные локоны. Стилист рассказала Otkrito.lv о современных тенденциях в области парихмахерского искусства и здоровья волос.
Что, на ваш взгляд, сейчас задает тон в парихмахерском искусстве?
Парикмахерское искусство многослойно: высокая мода, конкурсная индустрия и коммерческая салонная работа живут по разным законам. Если говорить именно о салонных услугах, то ключевым фактором влияния стали социальные сети — TikTok, Instagram и Pinterest. Именно они формируют запрос клиента, визуальный язык и скорость распространения тенденций.
На этом фоне всё активнее начинает использоваться и искусственный интеллект. Для профессионального стилиста форма и силуэт будущего образа часто очевидны заранее, тогда как клиенту бывает сложно представить результат до завершения работы.
ИИ может быть эффективным инструментом визуализации, помогая человеку быстрее определиться с образом. В 2025 году у меня были клиенты, которые приходили с изображениями, сгенерированными под будущую стрижку или укладку. При этом важно понимать: искусственный интеллект не заменяет специалиста. Он не принимает решений и не несёт ответственности за результат. Это вспомогательный инструмент, за которым всегда должен стоять профессионал с опытом и пониманием структуры волос.
Что будет происходить в вашей сфере в 2026 году? Мода на стрижки: на какие именно?
По моим профессиональным наблюдениям, радикальных изменений в индустрии в 2026 году ожидать не стоит. Количество контента от мастеров в социальных сетях будет расти, выставки и конкурсы продолжат развиваться. Зато чётко усиливается один устойчивый тренд — индивидуализация. Люди всё реже копируют образы целиком и всё чаще адаптируют модные решения под себя: под форму лица, образ жизни и структуру волос. Для стилиста это означает умение трансформировать тренды, а не просто следовать им.
Под кого сейчас стригутся чаще всего? Насколько сильна роль кино, поп-культуры?
Я уже несколько лет работаю в Нью-Йорке — городе, где формируется множество трендов. По моим наблюдениям, кино и поп-культура по-прежнему влияют на запросы клиентов, но не так однозначно, как раньше. В 2024 году одним из самых частых референсов были образы Дакоты Джонсон. А в 2025 году абсолютным фаворитом стала Сабрина Карпентер — её стрижка и укладка чаще всего запрашивались клиентами в моём кресле.
Образ известного человека, который вам ближе всего?
Мне близок образ Энн Хэтэуэй. Я наблюдала за эволюцией её причёсок с детства — от коротких стрижек до длинных форм. Почти всегда её образы выстроены так, что подчёркивают харизму и личность, а не отвлекают от них внимание. Для меня это и есть показатель сильной работы стилиста — когда причёска усиливает человека, а не доминирует над ним.
Меняется ли качество волос у людей? Как сохранить волосы?
Качество волос действительно меняется, но направление этих изменений всегда индивидуально и зависит от многих факторов.
Сегодня интернет переполнен советами, что купить, однако я всегда начинаю с другого вопроса — что не стоит делать. Постоянное использование масел далеко не всегда решает проблему сухости. Во многих случаях сухость говорит об обезвоженности, и волосам требуется работа с внутренней структурой — через маски и кондиционеры, а не только поверхностный блеск. Также важно избегать постоянного механического повреждения: хаотичных пучков, частого трогания волос руками, длительного ношения полотенца после мытья. Эти привычки истончают полотно и делают волосы более уязвимыми к температуре и внешней среде.
Можно ли по волосам определить характер человека?
Это распространённый миф. Характер человека — слишком сложная система, чтобы определять его по волосам. При достаточном опыте по волосам можно увидеть образ жизни, уровень стресса, особенности ухода и иногда питание. Но делать выводы о характере — нет.
Чем для вас запомнился в профессиональном плане 2025-й год?
2025 год стал для меня профессионально определяющим и во многом итоговым этапом. В течение года я дважды работала на New York Fashion Week, сотрудничая с дизайнерами, моделями и инфлюенсерами, а также дважды выступала ведущим стилистом на Florida Men’s Fashion Week в Майами. Помимо работы на показах, меня неоднократно приглашали судить онлайн-чемпионаты, также, как и в Риге принимала участие в профессиональных выставках и конкурсах по всему миру. Этот опыт позволил мне работать с индустрией не только изнутри практики, но и с позиции экспертной оценки.
Но ключевым результатом года стала завершение разработки моей авторской системы укладки волос на браш — проекта, над которым я целенаправленно работала около двух лет. Система была протестирована в салонной работе, на fashion-показах и в конкурсных форматах, что позволило выстроить её как универсальный профессиональный инструмент, а не ситуативную методику.
Уже в этом 2026 году планирую публикацию этого руководства - первой книги на английском языке.