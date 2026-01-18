Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить, спросите всех, кто попадет под руку. Вас ведь никто не обязывает воспользоваться каждым из полученных ответов.
Телец
Сегодня вам стоит обратить максимальное внимание на установление и поддержание всевозможных контактов. Не расстраивайтесь, если весь день уйдет на переписку или телефонные разговоры - это принесет пользу в будущем.
Близнецы
Постарайтесь сегодня не делать ничего, исходя из благих намерений. Каждое из таких действий нынче может превратиться в чудовищную ошибку, разбираться с последствиями которой придется очень долго.
Рак
Сегодня вы можете без зазрения совести плыть по течению. Какое бы течение вам ни попалось (рекомендуется все-таки теплое, а то мало ли что), оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно.
Лев
Будьте готовы отвечать за свои действия. Сегодня вам наверняка придется этим заниматься.
Дева
Вам придется привыкать к тому, что к вам относятся как к обычному, ничем не выдающемуся человеку. Последнее время вас слегка избаловали излишним вниманием.
Весы
Постарайтесь спланировать этот день, и во всем следовать своему плану. Импровизационные решения сегодня не будут слишком удачны.
Скорпион
Сегодняшний день обещает быть весьма горячим. Вам, возможно, придется попотеть, однако события нынче от ваших действий зависеть практически не будут. При желании можете ограничиться ролью зрителя.
Стрелец
Нынче вы будете много думать о будущем - своем, своих детей, всего человечества. Утром, уходя из дома, прихватите с собой какую-нибудь научно-фантастическую книгу, подобного рода литература доставит вам сегодня наибольшее удовольствие.
Козерог
Нынешний день принесет вам чувство глубокого удовлетворения. Если вам понадобится еще что-то, придется взять самому.
Водолей
Сегодня вы будете высоко, и, что немаловажно, по достоинству, оценены окружающими. Причем рассматриваться будут как внешние признаки, экстерьер, так сказать, так и богатство, и разнообразие вашего внутреннего мира.
Рыбы
Время сомнений отошло в прошлое. Сегодня вы будете прекрасно осознавать, чего именно добиваетесь. Более того, вы даже без труда найдете путь к заветной цели. Труднее всего будет на него вступить.