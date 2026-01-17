Рак - самый верный, Близнецы - самые непостоянные: рейтинг знаков зодиака

Скорпиону нужно время, чтобы раскрыться, но если это произошло, он любит яростно и без остатка. Управляемый Плутоном — планетой глубинной интенсивности, — этот знак не умеет играть в холодность в любви. Отношения значат для него очень много. Скорпионы расцветают в интимности, глубоких разговорах и трансформации, которая возможна только в тесных связях. Хотя поначалу они могут казаться сдержанными, со временем сильно привязываются и иногда становятся собственническими, когда их защитные стены падают.