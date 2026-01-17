Рак - самый верный, Близнецы - самые непостоянные: рейтинг знаков зодиака
Астрологи делятся своим мнением о том, какие из 12 знаков зодиака наиболее и наименее склонны к верности.
Важно помнить, что представленный ниже рейтинг основан на архетипических темах. Каждый человек — сложная и уникальная личность. Кроме того, астрологическое влияние не ограничивается только солнечным знаком. На характер и жизненный путь влияет вся натальная карта, включающая множество элементов. Поэтому воспринимайте этот список как отправную точку для понимания того, как знаки зодиака проявляют себя в отношениях.
Рак
Олицетворение ностальгии, Рак крепко держится за своих близких. Этот водный знак глубоко связан со своими эмоциональными потребностями. Для полноценной жизни ему необходимы семья, сообщество и чувство принадлежности. Погружение в воспоминания быстро снимает их гнев, напоминая о том, насколько дороги им люди из их круга. Рак — самый верный знак зодиака. Им крайне трудно отпускать тех, кого они любят, даже тогда, когда это действительно необходимо.
Скорпион
Скорпиону нужно время, чтобы раскрыться, но если это произошло, он любит яростно и без остатка. Управляемый Плутоном — планетой глубинной интенсивности, — этот знак не умеет играть в холодность в любви. Отношения значат для него очень много. Скорпионы расцветают в интимности, глубоких разговорах и трансформации, которая возможна только в тесных связях. Хотя поначалу они могут казаться сдержанными, со временем сильно привязываются и иногда становятся собственническими, когда их защитные стены падают.
Козерог
Козерог — по-настоящему преданный знак. Им управляет Сатурн, планета долговечности, зрелости и дисциплины. Если Козерог поставил перед собой цель или отдал кому-то сердце, отказаться от этого крайне сложно. Близкие люди становятся для него своего рода проектами: он стремится поддерживать их развитие, помогать в росте и поддерживать самые амбициозные планы. Через стабильность, надежное присутствие и практическую заботу Козероги не боятся быть рядом и в радости, и в трудные периоды жизни.
Лев
Связанный с сердцем, Лев — великодушный и смелый любовник. Его фиксированная природа делает его устойчивым и последовательным в намерениях. Огненная стихия придает страсть. Влюбляясь, Лев склонен возводить своего избранника на королевский пьедестал, осыпая его яркими проявлениями чувств. Его преданность заметна всем: она открытая, гордая и демонстративная. Иметь Льва в своем кругу — значит получать щедрость, восхищение и постоянную поддержку.
Телец
Управляемый Венерой, планетой любви, Телец по своей природе заботлив и нежен. Несмотря на внешнюю практичность и прагматизм, в глубине души он жаждет тепла и ласки. В любви Телец действует медленно, но уверенно. На ранних этапах отношений он внимательно наблюдает, ища признаки верности, стабильности и перспективы, так как вкладывается только в тех, с кем видит долгосрочное счастье. Когда Телец решается, его преданность становится очевидной и ощутимой для всех.
Весы
Весы известны как знак партнерства. Хотя этот воздушный знак может быть кокетливым и игривым, его стремление к серьезным обязательствам усиливается, когда симпатия становится глубокой. Управляемые Венерой, Весы легко привлекают внимание и потому имеют высокие стандарты: не каждый, с кем они флиртуют, достоин их долгосрочной преданности. В отношениях — любовных, семейных или дружеских — близкий человек становится ключевым источником мотивации и частью жизненных целей Весов.
Дева
Дева комфортно чувствует себя наедине с собой. Этот земной знак отличается высокими требованиями и не готов соглашаться на меньшее, чем его идеал. Дева не может заставить себя вступить в связь, если человек по-настоящему не тронул ее сердце. Однако, как знак служения, она отдает все тем, кто попал в ее близкий круг, при условии, что чувствует взаимную отдачу и ценность.
Овен
Овен — первопроходец зодиака. Этот огненный знак полон страсти, напора и энергии. Как яркие индивидуалисты, Овны редко готовы жертвовать собой ради одобрения других. Это может быть как силой, так и слабостью. Они не станут долго терпеть неуважение или затянувшиеся конфликты, требуя ясности, исцеления или перемен. Хотя Овен ставит самоуважение на первое место, именно из него и вырастает его верность. Она проявляется в яростной защите близких.
Рыбы
Управляемые Нептуном, планетой эмпатии и духовности, Рыбы — глубоко чувствительные и мягкие натуры. Они склонны видеть людей через розовые очки, из-за чего могут легко поддаваться влиянию и менять настроение или намерения чаще, чем осознают. Тем не менее в конечном итоге Рыбы, как правило, остаются с теми, кого по-настоящему любят. Научившись выстраивать границы и расставлять приоритеты, они становятся исключительными партнерами, друзьями и возлюбленными.
Водолей
Этот воздушный знак ориентирован на благо коллектива. Водолеи любят дружбу, сообщество и стремятся менять мир к лучшему, но при этом виртуозно владеют искусством эмоциональной дистанции. Сфокусированные на глобальной картине, они преданы идеям целостности и прогресса. Иногда им не удается проявлять верность в личном, бытовом смысле, так как они стараются угодить всем или сосредоточены на гуманитарных целях. Однако Водолей не так легко отпускает людей и способен глубоко переживать привязанность, пусть и скрытую.
Стрелец
Стрелец свободолюбив и неукротим. Его стремление к абсолютной свободе не всегда ассоциируется с постоянством и надежностью. Однако, если он действительно заботится о человеке, то становится проводником его роста и развития. Стрелец хочет, чтобы близкие проживали насыщенную жизнь, расширяли горизонты и исследовали разные стороны себя. Вместо застоя он вдохновляет на приключения, эволюцию и самостоятельное мышление.
Близнецы
Близнецы — наименее склонный к демонстрации преданности и верности знак зодиака. Как воздушный знак, они могут быть переменчивыми, словно ветер. Их ведет любопытство и жажда познания неизвестного. Тем не менее потребность в любви у них такая же, как и у остальных. Чтобы удержать Близнецов, нужен особенный человек, способный идти в ногу с их интересами, увлечениями и потребностью в глубокой интеллектуальной стимуляции. Это сложно, но вполне возможно.