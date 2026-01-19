Третий понедельник января снова объявили самым грустным днем: что за этим скрывается?

Несмотря на это, идея прочно закрепилась и уже более 20 лет третий понедельник января привлекает повышенное внимание. Причина простая: время совпадает с периодом, когда многие чувствуют усталость после праздников, финансовое давление и снижение мотивации. На этом фоне активнее появляются предложения, которые обещают улучшить настроение: распродажи, акции на поездки, импульсные покупки. В результате эмоциональные траты в январе могут расти — люди более уязвимы и легче поддаются рекламному давлению.