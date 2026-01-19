Третий понедельник января снова объявили самым грустным днем: что за этим скрывается?
Каждый год, когда приближается третий понедельник января, в соцсетях и рекламных кампаниях снова появляется термин Blue Monday — самый грустный день года. В этом году он приходится на 19 января. Но возникает вопрос: правда ли наше настроение в этот день как будто заранее обречено быть самым плохим, или кто-то просто хочет, чтобы мы в это поверили?
Самый грустный день года — правда ли это
Понятие Blue Monday появилось в 2005 году, когда психолог Клифф Арналл представил якобы формулу, определяющую самый грустный день года. В нее он включил несколько факторов, которые многим кажутся знакомыми: серую январскую погоду, долги после праздников, невыполненные новогодние обещания и спад мотивации. В середине месяца у многих действительно становится меньше сил и денег, и это отражается на эмоциональном состоянии. Поэтому идея самого грустного дня звучит правдоподобно.
Однако у этой формулы никогда не было научного основания: нет исследований, нет прозрачной методики, нет рецензируемых публикаций. Более того, сам Арналл позже признавал, что концепция создавалась в маркетинговых целях в сотрудничестве с туристической компанией. Поэтому Blue Monday — скорее рекламный ярлык, чем научный вывод: он эмоционально понятен, но не подтвержден фактами.
Когда эмоции подталкивают к тратам
Несмотря на это, идея прочно закрепилась и уже более 20 лет третий понедельник января привлекает повышенное внимание. Причина простая: время совпадает с периодом, когда многие чувствуют усталость после праздников, финансовое давление и снижение мотивации. На этом фоне активнее появляются предложения, которые обещают улучшить настроение: распродажи, акции на поездки, импульсные покупки. В результате эмоциональные траты в январе могут расти — люди более уязвимы и легче поддаются рекламному давлению.
Но спонтанные покупки нередко дают обратный эффект. Короткое ощущение удовольствия быстро сменяется тревогой, когда приходит время оплачивать счета. Если нет понятного бюджета и финансового плана, решения на эмоциях могут привести к лишним расходам и дополнительному стрессу.
Решение — понятный план
Популярность Blue Monday показывает, насколько многое зависит от наших привычек и решений. Если есть продуманный бюджет, понимание, как восстановить финансы после праздничных расходов, и осознанное отношение к импульсным покупкам, январь воспринимается спокойнее. Снизить напряжение можно и простыми действиями: выйти на прогулку, выпить чай вместо спонтанной покупки, привести в порядок дом, пересмотреть уже имеющиеся вещи. Такие шаги помогают удерживать баланс и не усиливать стресс тратами.
Настроение невозможно купить в магазине — оно складывается из ежедневных выборов, которые напрямую связаны с финансовыми привычками. Человеку с понятным бюджетом и сформированной финансовой подушкой проще справляться с эмоциональными колебаниями, а финансовый хаос способен испортить состояние в любой день. Поэтому самый грустный день января лучше воспринимать не как приговор, а как повод пересмотреть привычки и внести небольшие изменения, которые дадут больше устойчивости в долгосрочной перспективе.