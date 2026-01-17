Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете выглядеть белой вороной. Оберните свое отличие от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.
Телец
Сегодняшний день не должен принести никаких случайностей. Если что-то покажется вам неожиданным, значит, вы проглядели предпосылки этого события.
Близнецы
Остерегайтесь внезапных решений и, тем паче, необдуманных действий. Пока Луна находится в нынешнем положении, ваш огненный дух будет давать больше дыма, чем тепла.
Рак
Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему - неразумно, не до такой степени он у вас развит. Вежливо выслушайте советы, вам подаваемые, но не просите о них сами.
Лев
Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух: либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Делайте выводы.
Дева
Сегодняшний день нельзя считать удачным для разного рода соревнований. Лучше посвятить его самосовершенствованию.
Весы
Сегодня у окружающих, да и у вас лично, может создаться впечатление, что вы - единственный человек, понимающий, что происходит. По-видимому, так оно и будет.
Скорпион
Сегодня вы будете чувствовать себя Гулливером среди лилипутов. Все будет казаться вам мелким: и мысли окружающих, и их заботы. Постарайтесь удержаться от того, чтобы им об этом сообщить.
Стрелец
Энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучаться, лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. Станете гордым обладателем синицы.
Козерог
Венера сегодня будет к вам благосклонна. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично.
Водолей
Сегодня роль первой скрипки, сколь бы огорчительно это для вас ни звучало, вам принадлежать не будет. Не стоит за нее бороться, вы только испортите себе репутацию.
Рыбы
Сегодня соблюдение каких бы то ни было принципов будет лишь способом потратить время и силы впустую. Сообразуйтесь только с вопросами рациональности того или иного действия, это придаст им некоторую эффективность.