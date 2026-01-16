Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы жжете свечу с обоих концов. Горит ярче, но это ли вам нужно?
Телец
Сегодня вам придется заняться чем-то довольно неприятным. Не жалуйтесь на судьбу вслух - она обидится и назавтра устроит вам и вовсе каторгу.
Близнецы
Всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня вам как раз представится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется сходить в музей.
Рак
Сегодня вас спасет лишь терпение, терпение и еще раз спокойствие. Сделайте вид, что происходящее вас не касается, и вы с успехом доживете до конца дня.
Лев
Сегодня главная задача - оказаться в нужное время в нужном месте. Этот день может послужить началом небезынтересного романа.
Дева
Сегодня вам довольно трудно будет с кем-либо о чем-либо договориться. Если переговоры имеют для вас хоть малейшее значение, постарайтесь их отложить.
Весы
Сегодня вам будет необходимо дружеское участие в особо крупных размерах. Без него нынче будет трудно, вас будут снедать различные малоприятные чувства, начиная от элементарного голода, до вселенской тоски.
Скорпион
Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски - что ни делается, все к лучшему.
Стрелец
Сегодняшний день будет удачен для всякого рода встреч и разговоров - от приятных дружеских бесед ни о чем и сплетен, до деловых переговоров.
Козерог
Сегодня вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако прежде, чем заявлять об этом во всеуслышание, подумайте, в чем, собственно, причина этой неприятности. Возможно не стоит сотрясать воздух, и лучше всерьез задуматься над необходимостью коренных изменений в собственной жизни.
Водолей
Сегодня вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным как ветер, хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости.
Рыбы
Мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя. Ничто не будет вас так раздражать как банальность. Ну что ж, это то самое настроение, когда можно сделать что-либо полезное.