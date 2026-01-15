Поворот судьбы: три знака зодиака, для которых 2026 год изменит все
2025 год многих из нас изрядно потрепал, но, к счастью, в 2026 году жизнь заметно упростится для трех знаков зодиака. Да, возможно, 2025-й был не вашим годом. Однако, по словам астролога Элизабет Бробек, в этом году все наконец начинает меняться.
В 2026 году произойдет множество мощных астрологических сдвигов, которые станут поворотным моментом для этих знаков. Там, где раньше вы чувствовали ограничения или растерянность, теперь события начинают разворачиваться в лучшую сторону, пишет YourTango.
1. Овен
Овен, вам будет приятно узнать, что к концу 2026 года жизнь станет для вас намного легче. Более того, по словам Бробек, «2026 год станет вашим годом. Вас ждет большое количество хорошей кармы». Вы начнете замечать позитивные перемены уже с февраля, когда Сатурн и Нептун обоснуются в вашем знаке. Эти энергии сильны, но и вы, Овен, не из слабых. Ожидайте, что ваше влияние на окружающих заметно возрастет.
При этом в течение года важно сохранять стратегическое мышление и терпение. Лидерство и заслуженное признание звучат привлекательно, но потребуют от вас самоконтроля и выдержки. Думайте, прежде чем действовать, и держите под контролем сильные эмоции — тогда вы сможете получить все, к чему стремитесь, при условии сохранения фокуса.
2. Весы
Весы, в 2025 году вы работали особенно усердно, и теперь пришло время пожинать плоды. К концу 2026 года жизнь станет для вас гораздо легче, потому что все, над чем вы трудились в 2025 году, начнет воплощаться в реальность, отмечает Бробек.
Сами того не осознавая, вы уже некоторое время манифестировали жизнь своей мечты и закладывали фундамент для того, чтобы в 2026 году стало проще и спокойнее. Пусть тогда ваши усилия казались напрасными, но именно они подготовили почву для будущих перемен. Как пояснила Бробек, «в этом году вы получите хорошую карму. Ваша жизнь действительно выйдет на новый уровень».
3. Лев
Лев, в 2026 году жизнь станет для вас значительно легче — это год, который, по словам Бробек, «открывает период вашего большого преображения». «Вы можете начать чувствовать себя главным героем в любой комнате, куда заходите». Будь то работа или светское мероприятие, люди будут тянуться к вам, и к концу 2026 года вы станете настоящим мастером нетворкинга.
«Не только обстоятельства заметно улучшатся, но и вся ваша жизнь станет намного проще», — объясняет Бробек. «В этом году у вас может появиться больше романтики. Также не исключено, что вы вступите в отношения».