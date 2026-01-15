Поворот судьбы: три знака зодиака, для которых 2026 год изменит все

Сами того не осознавая, вы уже некоторое время манифестировали жизнь своей мечты и закладывали фундамент для того, чтобы в 2026 году стало проще и спокойнее. Пусть тогда ваши усилия казались напрасными, но именно они подготовили почву для будущих перемен. Как пояснила Бробек, «в этом году вы получите хорошую карму. Ваша жизнь действительно выйдет на новый уровень».