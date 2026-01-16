"Я сказала всем, что он гей!" Как латвийские женщины мстят бывшим

Илона, 38 лет: "Когда муж сообщил, что хочет развестись, во мне проснулся какой-то зверь. Я разбила его шикарный телевизор, облила горячей водой ноутбук и в лучших традициях фильма «Лимузин цвета белой ночи» порезала все его рубашки. Муж был в бешенстве, обещал, что сообщит в полицию. В итоге он этого не сделал, и спустя пару месяцев мы снова сошлись. Сейчас мне кажется, что сказать мне такое во второй раз ему было бы страшно".