"Я сказала всем, что он гей!" Как латвийские женщины мстят бывшим
«Когда муж сообщил, что хочет развестись, во мне проснулся какой-то зверь», — говорит 38-летняя Илона. И она не единственная — опыт показывает, что глубоко оскорбленные женщины действительно способны на безумные поступки и бывают мстительными.
Кто не слышал историю о женщине, которая, уходя из дома любимого, из мести спрятала креветки в карнизы для штор. Мужчина долго мучился от ужасного запаха в квартире, так и не сумев обнаружить причину жуткой вони. Правдива ли эта история или всего лишь впечатляющая легенда? История об этом умалчивает, однако, когда сердце разбито, фантазии дамам действительно не занимать.
Истории женской мести
Ренате, 45 лет: "Муж бросил меня с двумя маленькими детьми и ушел к своей любовнице. Ушел в один вечер с парой вещей, за остальными обещал вернуться, когда я успокоюсь. Но я не успокоилась вовсе. Я сожгла абсолютно всю его одежду и отвезла на мусорный полигон все его любимые удочки. Тогда я действительно успокоилась".
Саманта, 28 лет: "В один прекрасный день выяснилось, что любимый изменяет мне с моей же подругой. И тогда я вела себя как истеричка из фильмов. Поздно вечером поехала во двор бывшей подруги, где, разумеется, стояла и его машина. И я поцарапала ее его же отверткой. Очень, очень сильно поцарапала. Он так и не узнал, что виновата была я. Хотя думаю, что догадался".
Виктория, 34 года: "После четырех лет совместной жизни мой мужчина решил, что все-таки не готов к серьезным отношениям. Всем нашим общим друзьям, а также его родителям я рассказала, что причиной расставания является то, что он на самом деле гей. Путаница вышла ужасная. Кажется, некоторые до сих пор так и не поверили до конца, что это было неправдой".
Илона, 38 лет: "Когда муж сообщил, что хочет развестись, во мне проснулся какой-то зверь. Я разбила его шикарный телевизор, облила горячей водой ноутбук и в лучших традициях фильма «Лимузин цвета белой ночи» порезала все его рубашки. Муж был в бешенстве, обещал, что сообщит в полицию. В итоге он этого не сделал, и спустя пару месяцев мы снова сошлись. Сейчас мне кажется, что сказать мне такое во второй раз ему было бы страшно".
Зане, 29 лет: "Я уже какое-то время знала, что муж мне изменяет. Он сам это категорически отрицал. В результате небольшого расследования я выяснила, что его любовница (коллега!) тоже замужем. Через знакомых я раздобыла подслушивающее устройство, которое установила в машине мужа. Долго ждать не пришлось, пока я смогла прослушать страстную сцену секса из пригородных лесов. Я отправила эту запись также супругу любовницы моего мужа. Помогло ли мне это почувствовать себя лучше? Да!"