Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Что бы ни случалось вокруг вас, сегодня вам ничто не сможет испортить настроения. В личной жизни этот день будет очень хорош, а в сравнении с этим все остальное - такие пустяки!
Телец
Сегодня вам лучше не вступать в споры и не участвовать в соревнованиях. Если вы не будете единственным претендентом на что-то, то это что-то вам не достанется. Придется признать, что победа принадлежит не вам.
Близнецы
Измените на сегодняшний день давно сложившуюся схему действий. Если вы завтракаете на кухне - уйдите с тарелкой в комнату, и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза.
Рак
Сегодня вы можете стать объектом чьей-то ревности. Постарайтесь не пасть заодно и ее жертвой.
Лев
Всякий ребенок нуждается в признании, ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас самого.
Дева
Сегодня у вас может появиться желание забиться в темный угол, чтобы никого не видеть и не слышать. Вряд ли вам кто-нибудь сможет помешать, но подумайте сами, стоит ли так расстраиваться из-за такой пустяковой проблемы.
Весы
Сегодня, что бы вы ни делали, можете надеяться не лояльность со стороны окружающих вас людей. Будьте вежливы и вы.
Скорпион
Будьте готовы к большим переменам. Вы скорее взмоете в небеса, нежели пустите корни. Остерегайтесь ссор с окружающими.
Стрелец
Благодаря вашим друзьям, у вас появится реальная возможность сотворить нечто новое и необычное. Попытайтесь, но не забывайте об осторожности. Мало ли что создадите...
Козерог
Окружающим совершенно необязательно быть в курсе того, насколько вы в действительности уверены в себе. Напишите на лице что-нибудь убедительное, чтобы никто не догадался, что вы колеблетесь.
Водолей
То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото?
Рыбы
Сегодня вас будет невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. Остается пожелать только, чтобы вам задали побольше вопросов.