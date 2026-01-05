Лучший месяц 2026 года для каждого знака зодиака

Февраль будет особенно благоприятным для Скорпионов. Удачное время для поездок, обучения и расширения кругозора. В личной жизни возможны романтические события и укрепление отношений. Также это хороший период для изменений в доме или семейных делах — все будет складываться легче, чем обычно.