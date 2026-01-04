Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы вполне можете решиться на что-то, что в другой день покажется вам совершенно бредовой идеей. Возможно, так он и есть, но почему бы не попробовать?
Телец
Сегодня у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно, так что и не пытайтесь.
Близнецы
Поищите корень проблемы, сегодня чуть ли не последний день, когда его еще можно будет извлечь. Потом он уйдет слишком глубоко и проблема может остаться с вами навсегда.
Рак
Сегодня расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществлением может сильно сократиться. Это ненадолго, используйте момент. Нет своих идей - позаимствуйте чужую.
Лев
Степень вашей удачливости сегодня будет во многом зависеть от того, кто будет рядом с вами. Выбирайте партнеров максимально тщательно, если не получается - лучше остаться в одиночестве.
Дева
Сегодня вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь жечь мосты, сперва подумайте - а вдруг пригодятся.
Весы
Сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Как свои, так и чужие.
Скорпион
Сегодня ваша внутренняя сила будет столь велика, что она могла бы вызвать материализацию чувственных идей, если бы вы умели приложить ея в нужном направлении. Доверяйте предчувствиям, сегодня они вам не солгут.
Стрелец
Сегодня вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то и другое может довести вас до весьма плачевного состояния.
Козерог
Сегодня ваша задача - понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это обойдется гораздо меньшими усилиями, нежели любая, даже самая минимальная попытка внести коррективы. И, кстати, принесет куда больше пользы.
Водолей
Сегодня вы вполне можете помочь страждущему человеку советом, если он, конечно, в нем нуждается, а вот в долг давать не стоит.
Рыбы
Будьте честны с самим собой, особенно в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет разобраться в вопросе, который, оставаясь нерешенным, с удовольствием вас замучает.