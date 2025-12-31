В 2026 году Ретроградный Меркурий пройдет трижды: названы даты

Ретроградное движение — это видимое (аппаратное/наблюдательное), а не реальное изменение направления. Когда более быстрый Меркурий на своей внутренней орбите «обгоняет» Землю или оказывается в такой конфигурации, что меняется проекция его движения на небесной сфере, наблюдателю кажется, что планета временно движется «не туда». Это тот же эффект, что при обгоне на трассе: другой автомобиль кажется движущимся назад относительно вас, хотя оба едут вперед.