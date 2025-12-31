В 2026 году Ретроградный Меркурий пройдет трижды: названы даты
Ретроградный Меркурий давно стал поп-культурным объяснением любых сбоев — от зависшего телефона до сорванной встречи. Но в реальности речь идет о вполне конкретном астрономическом явлении: Меркурий не разворачивается и не летит "назад", а кажется движущимся в обратную сторону на фоне звезд из-за геометрии орбит. Ниже - разбор того, что происходит, и периоды ретроградности Меркурия в 2026 году.
Что такое ретроградность
Ретроградное движение — это видимое (аппаратное/наблюдательное), а не реальное изменение направления. Когда более быстрый Меркурий на своей внутренней орбите «обгоняет» Землю или оказывается в такой конфигурации, что меняется проекция его движения на небесной сфере, наблюдателю кажется, что планета временно движется «не туда». Это тот же эффект, что при обгоне на трассе: другой автомобиль кажется движущимся назад относительно вас, хотя оба едут вперед.
Почему Меркурий «ретроградит» так часто
Меркурий — самый быстрый: он делает оборот вокруг Солнца примерно за 88 земных дней. Из-за этой скорости он «обгоняет» Землю визуально 3–4 раза в год, и каждый такой эпизод длится около трех недель.
Важно разделять два слоя темы:
- Астрономия: объясняет явление как оптический эффект орбитальной механики.
- Астрология: приписывает ретроградности влияние на коммуникации, договоры и технику. Научных подтверждений таким утверждениям нет; NASA прямо подчеркивает, что астрология не опирается на научные доказательства.
Календарь ретроградного Меркурия в 2026 году
- Рыбы: с 26 февраля по 20 марта 2026
- Рак: с 29 июня по 23 июля 2026
- Скорпион: с 24 октября по 13 ноября 2026
Что делать в эти недели на практике
Если хочется использовать ретроградный период как полезный «триггер привычек», вот набор действий, который объективно снижает вероятность проблем в любой сезон:
- Коммуникации: фиксировать договоренности письменно, перечитывать даты/адреса, просить подтверждение.
- Документы и деньги: не подписывать на бегу, закладывать время на сверку, хранить версии файлов.
- Техника: обновления — по возможности не в последний момент перед важными задачами; резервные копии — да.
- Поездки: буфер по времени, дубли билетов/броней, офлайн-доступ к важному (карты, посадочные).