Как выбрать торфяной субстрат для комнатных растений и овощей?

Не менее важно и содержание питательных веществ. Субстрат должен обеспечивать стартовое питание, но не быть «перегруженным», чтобы не вызвать ожоги корней. Именно поэтому качественные торфяные субстраты разрабатываются с учётом потребностей конкретных групп растений и условий их выращивания — будь то подоконник, теплица или открытый грунт.