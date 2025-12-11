ФОТО: в кинотеатре Splendid Palace открылся зал Straume - новый уровень кино и комфорта в исторических стенах

Увековечивая название отмеченного наградами анимационного фильма "Straume" ("Поток") в своих помещениях, кинотеатр стремится напомнить зрителям, что в Латвии создаются фильмы мирового уровня, демонстрируя творческий и технический потенциал нашей киноиндустрии. “Straume” стал первым латвийским фильмом, номинированным на премию Американской киноакадемии и удостоенным Оскара в категории “Лучший полнометражный анимационный фильм”. Лента получила более 80 международных наград и была показана в 45 странах, привлекая миллионы зрителей.