В кинотеатре Splendid Palace открылся зал Straume
ФОТО: в кинотеатре Splendid Palace открылся зал Straume - новый уровень кино и комфорта в исторических стенах
Малый зал кинотеатра Splendid Palace после масштабной реновации 10 декабря открыт под новым названием — зал Straume. Это обновление стало не только значимым вкладом в развитие кинотеатра, но и важным шагом в сохранении культурно-исторического наследия и создании современной киносреды.
Увековечивая название отмеченного наградами анимационного фильма "Straume" ("Поток") в своих помещениях, кинотеатр стремится напомнить зрителям, что в Латвии создаются фильмы мирового уровня, демонстрируя творческий и технический потенциал нашей киноиндустрии. “Straume” стал первым латвийским фильмом, номинированным на премию Американской киноакадемии и удостоенным Оскара в категории “Лучший полнометражный анимационный фильм”. Лента получила более 80 международных наград и была показана в 45 странах, привлекая миллионы зрителей.
“Команда «Потока» очень польщена тем, что в честь фильма названа зала главного рижского арт-хаусного кинотеатра — места, где сохраняются и развиваются традиции авторского кино. Особенно радует, что переименование — не просто символический жест: зал пережил существенные перемены. Зрители смогут смотреть фильмы в новом качестве благодаря новому проектору, обеспечивающему совершенно иной уровень кинопросмотра”, — отметил продюсер и соавтор сценария Матис Кажа.
Во время реновации зал претерпел значительные визуальные и технические изменения. Интерьер выполнен в современном стиле “black box” с темными тонами и лаконичным дизайном, создающим эффект галереи и подчеркивающим главную декоративную деталь — визуальные мотивы, посвященные тематике анимационного фильма “Поток”. Стены украшены интегрированными кадрами из фильма, усиливающими ощущение присутствия внутри киноистории.
В рамках обновления кинотеатр также внедрил ряд технологических и комфортных улучшений. Установлена система теплых полов и 11 инфракрасных отопительных панелей, обеспечивающих комфортную температуру. Появились новые эргономичные кинокресла, гармонично вписывающиеся в интерьер.
В зале Straume установлен новейший 4K кинопроектор, обеспечивающий яркое, детализированное изображение. Зрители могут наслаждаться насыщенными цветами и нюансами, что значительно повышает впечатления от просмотра. Также внедрены новые беспроводные наушники для высококачественного синхронного перевода.
В честь открытия зала кинотеатр с 12 декабря по пятницам приглашает зрителей на специальный цикл показов “Все фильмы о котах. Избранное команды «Потока»”. Это подборка работ мирового кино, где ключевая роль отведена котам. Все сеансы проходят в зале Straume.