Ущерб на сотни евро: латвийских автоводителей предупредили об опасности, которая угрожает им зимой

По данным Gjensidige, в этом году воры чаще всего выбирали такие марки, как Audi, BMW, Porsche, Toyota и Volkswagen. В свою очередь Volvo, которая в предыдущие годы часто находилась в верхней части списка краж, в этом году опустилась на шестое место. Однако это не означает, что Volvo перестала интересовать воров: запчасти этих машин по-прежнему дорогие и легко реализуемые на вторичном рынке, поэтому они остаются в группе риска. Чаще всего у автомобилей крадут зеркала, фары, номерные знаки и другие детали, замена которых для более новых машин может стоить несколько сотен или даже тысяч евро.