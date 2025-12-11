Ущерб на сотни евро: латвийских автоводителей предупредили об опасности, которая угрожает им зимой
Данные страховой компании Gjensidige показывают, что после трёх относительно спокойных лет, когда объём выплат по кражам автомобильных запчастей был не столь велик, в 2025 году число заявлений и выплаченных компенсаций снова стало расти.
Зима - друг воров
Согласно данным Gjensidige, в последние четыре года средняя выплата по кражам деталей превышает 1800 евро, а с 2022 года клиентам компенсированы убытки более чем на 425 тысяч евро.
Последние годы ясно показывают, что число заявлений о кражах автомобилей увеличивается именно в зимние месяцы. Это логично, поскольку темнота наступает раньше, ночи становятся длиннее, и у воров появляется больше возможностей действовать незамеченными. Хотя летом иногда бывают отдельные всплески, это обычно исключения, а не устойчивая тенденция. Многие водители замечают кражу только на следующее утро, когда идут на работу или выходят из дома. Это ещё раз подтверждает, что большинство преступлений происходит именно в ночные часы.
Любимые марки
По данным Gjensidige, в этом году воры чаще всего выбирали такие марки, как Audi, BMW, Porsche, Toyota и Volkswagen. В свою очередь Volvo, которая в предыдущие годы часто находилась в верхней части списка краж, в этом году опустилась на шестое место. Однако это не означает, что Volvo перестала интересовать воров: запчасти этих машин по-прежнему дорогие и легко реализуемые на вторичном рынке, поэтому они остаются в группе риска. Чаще всего у автомобилей крадут зеркала, фары, номерные знаки и другие детали, замена которых для более новых машин может стоить несколько сотен или даже тысяч евро.
Помимо выбора марки, значительную роль играет и оснащение автомобиля, и его возраст. Новые и современные машины часто оборудованы дорогими технологиями, сенсорными системами и современными деталями, что делает их более привлекательными для воров. Также автомобили, которые надолго остаются без присмотра в общественных или уединённых местах, становятся более лёгкой целью.
