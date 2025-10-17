Латвийским автоводителям напомнили об их обязанностях в связи с наступлением зимнего сезона

В переходный период, когда погода быстро меняется и температура колеблется вокруг нуля, на дорогах может образовываться гололёд. Чаще всего он появляется на мостах, путепроводах, участках, проходящих через лесные массивы или вдоль водоёмов. Водителей призывают быть осторожными, следить за прогнозом погоды, адаптировать свои привычки вождения и выбирать соответствующую скорость. Также рекомендуется проверить техническое состояние автомобиля, особенно состояние шин и регулировку фар.