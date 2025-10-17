Латвийским автоводителям напомнили об их обязанностях в связи с наступлением зимнего сезона
Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, с 16 октября в сети государственных автомобильных дорог начался зимний сезон обслуживания, который продлится до 15 апреля. В зимний сезон дорожные службы мобилизованы для работы круглосуточно.
В переходный период, когда погода быстро меняется и температура колеблется вокруг нуля, на дорогах может образовываться гололёд. Чаще всего он появляется на мостах, путепроводах, участках, проходящих через лесные массивы или вдоль водоёмов. Водителей призывают быть осторожными, следить за прогнозом погоды, адаптировать свои привычки вождения и выбирать соответствующую скорость. Также рекомендуется проверить техническое состояние автомобиля, особенно состояние шин и регулировку фар.
Latvijas Valsts ceļi также напоминает, что с 1 декабря по 1 марта автомобили и автобусы с полной массой до 3,5 тонны должны быть оснащены зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации на снегу и льду и маркированными символом «гора со снежинкой».
Государственные автомобильные дороги разделены на четыре класса обслуживания — A, B, C и D, главным критерием которых является интенсивность движения: чем выше интенсивность, тем выше класс обслуживания. Разные участки одной дороги могут относиться к разным классам. Всем основным государственным дорогам присвоен высший — класс А. Работы по обслуживанию проводятся в приоритетном порядке в соответствии с классом: в первую очередь очищаются и обслуживаются самые загруженные дороги.
