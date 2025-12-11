В Цесвайне горящий автомобиль катился вниз по склону.
Аварии и происшествия
Сегодня 14:17
Жесткое ВИДЕО из Цесвайне: горящий автомобиль катился по дороге на других участников движения
Необычный и опасный инцидент произошел во вторник, 9 декабря, в Цесвайне — у границы города горящий автомобиль мчался вниз с горы, направляясь прямо на других участников дорожного движения.
«Вчера вечером, въезжая в Цесвайне, очевидцы стали свидетелями необычной и опасной ситуации. Загоревшийся автомобиль продолжал двигаться по проезжей части, и, катясь вниз по склону в пламени, создавал серьезную угрозу для остальных участников движения», — сообщает портал Sadursme.
«Сто процентно легендарный дизель 1.9. Он горит, но едет!» — написал Алексей. «Это Golf 4, кажется? Вот живой пример того, что могло случиться и с моей машиной. Поэтому настоятельно советую время от времени проверять ту черную коробочку на аккумуляторе — от вибрации контакты могут ослабнуть и появится зелень», — отмечает Санта.