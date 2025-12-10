Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.
Телец
Лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности развлечения. Почитайте, посмотрите телевизор и ни в коем случае не верьте тому, кто будет убеждать вас, что генеральная уборка квартиры полезнее.
Близнецы
Сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут удачны.
Рак
Сегодняшний день может стать одним из решающих в вашей жизни. Не упустите свой шанс, буде таковой представится, дабы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Лев
Рекомендуем нынче не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо сегодня оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то.
Дева
Сегодня решение одной давно забытой проблемы всплывет само, по чистой случайности оказавшись у вас в поле зрения. Не замедлите им воспользоваться - когда еще у вас будет такая роскошная возможность избавиться от повода для головной боли.
Весы
Сегодня вам рекомендуется побольше смеяться. Это единственное, что сможет сделать этот день сносным, ибо он обещает быть весьма длинным и скучным.
Скорпион
Отдайте себя на волю чувствам сегодня. Можно не своим, если не боитесь.
Стрелец
То, что вы сегодня склонны считать проблемами, таковыми явно не являются. Это не более чем временные трудности, в преодолении которых и заключается радость жизни. Ибо что это за жизнь - без борьбы?
Козерог
Сегодня на вашу долю может выпасть участь, сходная с судьбой хозяина на большом и шумном балу. Придется потратить немало сил, чтобы убедиться, что всем весело, и развеселить особо тоскливых.
Водолей
Сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно, и можете не заботиться о его смысловом наполнении.
Рыбы
Перемены - очень приятная штука, если они к лучшему, разумеется. Впрочем, сегодня в вашей жизни будут происходить лишь такие.