Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день вам лучше терпеливо переждать, не пытаясь ни бороться с невезением, ни, тем более, действовать не обращая на него внимания. Отложите все дела, которые только можно отложить.
Телец
Если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
Близнецы
Ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности сегодня не будет иметь успеха. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем. Если не можете сдержаться - язвите по телефону.
Рак
Сосредоточьтесь, результатом этого дня будет одно из двух - либо пан, либо пропал. Будем надеяться, что все-таки "пан".
Лев
Не дайте легкому изящному беспорядку перерасти в полнейший хаос. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь не дать ситуации управлять вами.
Дева
Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
Весы
Ваша честность обезоруживает. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.
Скорпион
Сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит, помочь действительно можете только вы.
Стрелец
Сегодня, чтобы добраться до желанной, но весьма удаленной цели, путь придется разложить на небольшие отрезки, каждый из которых пройти, на ваш взгляд, будет вполне реально. Распланировав день подобным образом, вы приобретете хороший шанс на его успешное завершение.
Козерог
Не допустите того, чтобы вами сегодня руководили чувства. Они могут оказаться настолько сильными, что вы наломаете дров на два отопительных сезона вперед.
Водолей
Тот поток энергии, который нес вас последнее время, почти не требуя ваших собственных усилий, кажется начинает иссякать. Можете передохнуть, ожидая следующую волну. Сегодняшний день хорош для тихих и мирных развлечений.
Рыбы
Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что, прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.