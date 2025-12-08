4 знака зодиака становятся особенно удачливыми только в зрелом возрасте

Весы большую часть жизни стараются сохранять гармонию вокруг, часто ставя себя на второе место. Но с возрастом они учатся говорить «нет» и защищать собственные границы. Эта внутренняя перестройка приносит почти судьбоносную удачу. У Весов улучшаются отношения, крепнет финансовая база и в жизнь приходят люди и дела, которые дают энергию, а не забирают ее. В зрелости Весы чаще всего живут красиво, спокойно и в гармонии — с собой и миром.