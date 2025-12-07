Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам суждено сгорать от нетерпения. Свершение того события, которое вы так ждете задержится и, возможно, надолго. Займите себя чем-нибудь, так ведь можно и с ума сойти.
Телец
Сегодня вы будете крайне обидчивы, причем совершенно не по делу. Постарайтесь либо избежать общения с окружающими вовсе, либо относиться к их словам попроще.
Близнецы
Сегодня вы сможете, если захотите привлечь внимание максимального количества людей. Правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией, но некоторый толк можно извлечь и из этого.
Рак
Сила вашего обаяния сегодня во многом будет зависеть от изысканности вашей речи. С помощью пары-другой изящный оборотов вы сможете покорить чье-то сердце.
Лев
Далеко не все сегодня будут способны понять ваши действия, однако это еще не повод, чтобы от них (действий) отказываться. Потом поймут, еще и спасибо скажут.
Дева
Посидите сегодня некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.
Весы
Вы настолько переполнены разнообразными ресурсами, что стали взрывоопасны. День обещает быть очень плодотворным, если вам, конечно, удастся не взорваться уже утром.
Скорпион
Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности.
Стрелец
Друзья сегодня подскажут вам крайне интересную мысль, вам остается только правильно ее расслышать и немедленно воплотить в жизнь.
Козерог
Ваше плечико кому-то очень понадобится сегодня. На нем будут плакать. Оденьтесь соответствующе.
Водолей
Сегодня вы будете смотреть на давно знакомые вещи совершенно иным взглядом. То, что прежде казалось сложным, окажется очевидным. Дело за вашим решением.
Рыбы
Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.