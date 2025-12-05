Людям, родившимся в эти три месяца, важно восстановить психику до конца 2025 года
Финальные недели 2025 года подходят для того, чтобы замедлиться и внимательно прислушаться к своим переживаниям. Как утверждают астрология и нумерология, людям, появившимся на свет в трех определенных месяцах, особенно важно уделить время эмоциональному восстановлению до наступления 2026 года, пишет журнал Parade.
Чтобы вступить в новый год энергичнее, удачливее и с более ясным взглядом на жизнь, людям, родившимся в эти месяцы, стоит сосредоточиться на собственных ощущениях, разобраться в накопившихся чувствах и позаботиться о душевном состоянии. Такой подход позволит выйти из изматывающих циклов и начать менять глубоко укоренившиеся привычки.
Март
Тем, кто родился в марте, полезно завершить зависшие процессы до наступления 2026 года. С 10 декабря Нептун начинает прямое движение в Рыбах, завершая длительную ретроградность. Это затронет как интуитивных Рыб, которым предстоит столкнуться с ограничивающими убеждениями, так и энергичных Овнов, ощущающих необходимость вырваться из застоя.
Декабрь 2025 года подталкивает к закрытию важного жизненного этапа. Инстинкты обостряются: вы яснее понимаете, где соглашались на меньшее, чем заслуживаете, какие моменты игнорировали и в каких ситуациях жертвовали собой ради одобрения или любви. Всё это пора оставить позади.
Май
У практичных Тельцов, решивших пересмотреть разрушительные привычки, и наблюдательных Близнецов, осознающих необходимость вырасти из старой версии себя, эмоции переходят на новый уровень. Возникает долгожданная ясность ума и чувство облегчения.
Но прежде нужно признать усталость и те внутренние зоны, которым требуется отдых. Позвольте себе провести завершающие недели 2025 года в поиске внутренней устойчивости — внешний порядок появится только тогда, когда внутри станет спокойно.
Ноябрь
Рожденным в ноябре предстоит принять решения, которые долго откладывались. Чуткие Скорпионы ощущают необходимость глубокой трансформации, а стремящиеся к смыслу Стрельцы ищут путь, соответствующий их внутреннему движению.
Этот месяц рождения призывает наконец действовать — но помня, что эмоциональное здоровье должно быть на первом месте. Без ясного взгляда усилия будут рассеиваться, а напряжение расти. Ретроградный Меркурий, проходивший через Стрельца и Скорпиона, мог сбить их с курса, но финальные недели 2025 года приносят ответы — пусть и непростые.