Людям, родившимся в эти три месяца, важно восстановить психику до конца 2025 года

Этот месяц рождения призывает наконец действовать — но помня, что эмоциональное здоровье должно быть на первом месте. Без ясного взгляда усилия будут рассеиваться, а напряжение расти. Ретроградный Меркурий, проходивший через Стрельца и Скорпиона, мог сбить их с курса, но финальные недели 2025 года приносят ответы — пусть и непростые.