Майкл Спайрс и Анита Рачвелишвили дадут сольные концерты в Латвийской Национальной опере
фото: пресс-фото
Майкл Спайрс и Анита Рачвелишвили.
Культура

Майкл Спайрс и Анита Рачвелишвили дадут сольные концерты в Латвийской Национальной опере

Отдел культуры

Otkrito.lv

В середине декабря в Латвийской Национальной опере состоятся сольные концерты двух всемирно известных солистов — меццо-сопрано Аниты Рачвелишвили и тенора Майкла Спайрса. Оба артиста посетят Латвию впервые.

16 декабря одна из ведущих мировых оперных звезд — американский тенор Майкл Спайрс выступит вместе с выдающимся французским пианистом Матьё Пордуа (Mathieu Pordoy).

Майкл Спайрс — один из самых разносторонних и признанных теноров своего поколения: в его репертуаре более 80 ролей в 78 операх, десятки записей и DVD. Артист специализируется на бельканто и французской большой исторической опере, выступал в самых престижных оперных театрах мира: Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Парижская национальная опера, Театр Ла Скала. Спайрс также является художественным руководителем Озаркской лирической оперы, где работает в качестве продюсера, режиссера и наставника молодых артистов. 

18 декабря на сцене Латвийской Национальной оперы с сольным концертом дебютирует выдающаяся меццо-сопрано из Грузии Анита Рачвелишвили, которая выступит вместе с пианистом Винченцо Скалера (Vincenzo Scalera). 

Международная карьера Аниты Рачвелишвили началась с яркого прорыва в 2009 году, когда Даниэль Баренбойм пригласил ее открыть сезон Театра Ла Скала, исполнив заглавную роль Кармен вместе с Йонасом Кауфманом. Этот дебют, транслировавшийся по всему миру, стал началом ее стремительного международного признания. С тех пор артистка пела ведущие роли в крупнейших оперных театрах мира — Нью-Йоркской Метрополитен-опере, Баварской государственной опере, Венской государственной опере, Лирической опере Чикаго, Дрезденской Земпер-опере, Римской опере, Арене ди Верона и др. 

Партнером этого концерта является Рижский университет имени Страдиня, предоставивший концертный рояль Steinway&Sons.

Оба сольных концерта пройдут в Большом зале с опущенным железным занавесом, что обеспечит уникальную акустику для исполнения камерной музыки. Просим учесть, что места по бокам и в дальних рядах балконов имеют ограниченную видимость.

Билеты на оба сольных концерта можно приобрести в кассе Латвийской Национальной оперы и в интернете.

Билеты на сольный концерт Майкла Спайрса: https://biletes.opera.lv/lv/events/view/939

Билеты на сольный концерт Аниты Рачвелишвили: https://biletes.opera.lv/lv/events/view/940

Темы

Латвийская Национальная опера и балетЧикагоКультурная жизнь

Другие сейчас читают