Майкл Спайрс и Анита Рачвелишвили дадут сольные концерты в Латвийской Национальной опере

Майкл Спайрс — один из самых разносторонних и признанных теноров своего поколения: в его репертуаре более 80 ролей в 78 операх, десятки записей и DVD. Артист специализируется на бельканто и французской большой исторической опере, выступал в самых престижных оперных театрах мира: Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Парижская национальная опера, Театр Ла Скала. Спайрс также является художественным руководителем Озаркской лирической оперы, где работает в качестве продюсера, режиссера и наставника молодых артистов.