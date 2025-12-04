Майкл Спайрс и Анита Рачвелишвили дадут сольные концерты в Латвийской Национальной опере
В середине декабря в Латвийской Национальной опере состоятся сольные концерты двух всемирно известных солистов — меццо-сопрано Аниты Рачвелишвили и тенора Майкла Спайрса. Оба артиста посетят Латвию впервые.
16 декабря одна из ведущих мировых оперных звезд — американский тенор Майкл Спайрс выступит вместе с выдающимся французским пианистом Матьё Пордуа (Mathieu Pordoy).
Майкл Спайрс — один из самых разносторонних и признанных теноров своего поколения: в его репертуаре более 80 ролей в 78 операх, десятки записей и DVD. Артист специализируется на бельканто и французской большой исторической опере, выступал в самых престижных оперных театрах мира: Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Парижская национальная опера, Театр Ла Скала. Спайрс также является художественным руководителем Озаркской лирической оперы, где работает в качестве продюсера, режиссера и наставника молодых артистов.
18 декабря на сцене Латвийской Национальной оперы с сольным концертом дебютирует выдающаяся меццо-сопрано из Грузии Анита Рачвелишвили, которая выступит вместе с пианистом Винченцо Скалера (Vincenzo Scalera).
Международная карьера Аниты Рачвелишвили началась с яркого прорыва в 2009 году, когда Даниэль Баренбойм пригласил ее открыть сезон Театра Ла Скала, исполнив заглавную роль Кармен вместе с Йонасом Кауфманом. Этот дебют, транслировавшийся по всему миру, стал началом ее стремительного международного признания. С тех пор артистка пела ведущие роли в крупнейших оперных театрах мира — Нью-Йоркской Метрополитен-опере, Баварской государственной опере, Венской государственной опере, Лирической опере Чикаго, Дрезденской Земпер-опере, Римской опере, Арене ди Верона и др.
Партнером этого концерта является Рижский университет имени Страдиня, предоставивший концертный рояль Steinway&Sons.
Оба сольных концерта пройдут в Большом зале с опущенным железным занавесом, что обеспечит уникальную акустику для исполнения камерной музыки. Просим учесть, что места по бокам и в дальних рядах балконов имеют ограниченную видимость.
Билеты на оба сольных концерта можно приобрести в кассе Латвийской Национальной оперы и в интернете.