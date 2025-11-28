3 знака зодиака ждет удача и везение всю неделю, начиная с 1 декабря
С 1 по 7 декабря 2025 года три знака зодиака будут особенно удачливы. Свобода приходит не тогда, когда вы идеально выстроили свою жизнь, а когда перестали стремиться к совершенству. Освободившись от ожиданий и мнений окружающих, вы создаете пространство для выбора собственной судьбы. Не бойтесь последствий, если решите идти за своей мечтой: когда вы живете искренне и настоящим собой, вы притягиваете в жизнь больше удачи и возможностей, пишет YourTango.
Овен
Прислушайтесь к своим чувствам, дорогие Овны. 1 декабря Луна будет находиться в вашем знаке, помогая вам соединиться со своими эмоциями и внутренней правдой. Луна высветит то, что вы могли считать неважным, — но именно в этом скрыта истина, способная повлиять на ваш 2026 год. Прежде чем что-то решать, загляните внутрь себя. Запишите, чего вы хотите, и позвольте себе поверить в свои мечты.
Когда Луна в Овне образует аспект с Венерой в Стрельце, вы почувствуете стремление к свободе и к той жизни, о которой мечтали. Да, вам придется рискнуть и слушать себя. Но если сделаете это, вас ждут изобилие, приключения, любовь и финансовый рост. Вселенная на вашей стороне — используйте это.
Близнецы
Поверьте в свою способность притягивать то, что предназначено именно вам, Близнецы. 2 декабря Венера в Стрельце создаст мощный аспект с Плутоном в Водолее. Стрелец отвечает за романтику, но также помогает вам строить жизнь, которую вы любите. Эта энергия выводит вас за рамки повседневности, даруя свободу следовать сердцу, рисковать, мечтать и влюбляться в своё будущее.
На этой неделе ваша притягательная сила возрастает: вы можете получить новые предложения, идеи, возможности. Плутон в Водолее поможет понять, что нужно лично вам для счастья, усилив связь с высшими силами. Союз Венеры и Плутона открывает мощный портал для привлечения и материализации желаемого.
Это изобилие не потребует ни труда, ни жертв — но вам нужно быть уверенными в своём выборе, особенно в дни Полнолуния 4 декабря. Делайте ставку на новое, а не на привычное.
Весы
Сделайте выбор, который подходит именно вам, дорогие Весы. Вам нужно пространство и время, чтобы понять, чего вы действительно хотите. Распознать правильное решение можно по тому, как оно ощущается: если вы выбираете для себя, вы чувствуете подъём, вдохновение и энергию. Если же принимаете решения ради других — внутри появляется пустота и ощущение тусклого света.
Во время Полнолуния в Близнецах 4 декабря вам придется выбирать иначе, чем раньше. Следуя своим истинным желаниям в каждом решении, вы привлекаете удачу. Эта Луна даст уверенность и силы, чтобы признать: вы больше не можете жить чужой жизнью. Пришло время обрести внутреннюю силу и выбрать то, что принадлежит вам по судьбе.