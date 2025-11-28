3 знака зодиака ждет удача и везение всю неделю, начиная с 1 декабря

Сделайте выбор, который подходит именно вам, дорогие Весы. Вам нужно пространство и время, чтобы понять, чего вы действительно хотите. Распознать правильное решение можно по тому, как оно ощущается: если вы выбираете для себя, вы чувствуете подъём, вдохновение и энергию. Если же принимаете решения ради других — внутри появляется пустота и ощущение тусклого света.