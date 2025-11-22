4 знака зодиака получат мощный знак от Вселенной 23 ноября

Небольшие наблюдения или совпадения будут иметь более глубокий смысл в этот Козерожий транзит. Внимательность и вдумчивость помогут вам использовать эти знаки себе на пользу, Дева. Это день, когда важно сочетать интуицию и действия. Все инструменты у вас уже есть — а осознав это, вы получите уверенность и ясность.