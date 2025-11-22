В Латвии откроется город гномов: световая тропа, волшебная почта и поезд по зимнему лесу

В усадьбе гномов гостей встретят сказочные персонажи и веселые игры. В окнах срубового домика можно будет подсмотреть за жизнью гномов. Рядом, у украшенных новогодних елочек, будут гореть костры, у которых можно согреться, выпить горячего чая и перекусить принесёнными угощениями. Как и каждый год, откроется любимая детская традиция — почта рождественских гномов: письмо можно опустить в специальный ящик до 14 декабря (с указанием обратного адреса).