В Латвии откроется город гномов: световая тропа, волшебная почта и поезд по зимнему лесу
фото: mammadaba.lv
В Тервете стартует праздник света и лунного волшебства.
Приближается время ожидания Рождества — период, когда в каждом сердце рождается радостное предвкушение праздника и вера в чудеса. 5 и 6 декабря Природный парк в Тервете приглашает всех почувствовать атмосферу зимней сказки и посетить мероприятие «Праздник света в городе гномов».

5 и 6 декабря в тематическом лесу гномов и в городе гномов Чиекуре с 16:00 до 22:00 можно будет увидеть лазерные проекции, аудиовизуальные истории и рождественские сказки. Мероприятие дополняет 3-километровую прогулочную тропу, где в сумерках лес вспыхивает огнями: зажигаются фонари, гирлянды и яркие световые объекты.

В усадьбе гномов гостей встретят сказочные персонажи и веселые игры. В окнах срубового домика можно будет подсмотреть за жизнью гномов. Рядом, у украшенных новогодних елочек, будут гореть костры, у которых можно согреться, выпить горячего чая и перекусить принесёнными угощениями. Как и каждый год, откроется любимая детская традиция — почта рождественских гномов: письмо можно опустить в специальный ящик до 14 декабря (с указанием обратного адреса).

В течение вечера гости смогут подняться на освещённую 40-метровую смотровую башню. По лесным тропам будет курсировать украшенный огнями сказочный поезд. Стоимость поездки до одной остановки — 1,50 евро с человека. Владельцам удостоверения семьи «3+» предоставляется скидка 50%.

Во время праздника будет работать выездная торговля, а кафе Mammadaba в здании информационного центра парка будет открыто до конца мероприятия.

Вход на мероприятие осуществляется по билетам Природного парка в Тервете.

