Полезные советы
Вчера 21:21
Ароматный гуляш на каждый день: просто, сытно, по-домашнему
Гуляш — одно из тех блюд, которые кажутся простыми, но раскрываются только при правильной технике. Настоящий гуляш — это не подлива с мясом, а долгий процесс томления, где кусочки говядины становятся мягкими, а соус — насыщенным и густым. Такой результат легко получить и дома, если соблюдать несколько ключевых правил.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Говядина (лопатка, грудинка или шея) — 700–800 г
- Лук — 2 крупных головки
- Морковь — 1 шт. (не обязательно, но добавит сладости)
- Болгарский перец — 1 шт. (по желанию, ближе к венгерскому стилю)
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Томатная паста — 1–1,5 ст. л.
- Мука — 1 ст. л.
- Паприка — 1–2 ст. л. (можно копчёную)
- Соль, чёрный перец
- Лавровый лист — 1–2 шт.
- Масло растительное
- Вода или бульон — 500–700 мл
Как готовить
Нарежьте мясо крупнее, чем обычно. Мелкие кусочки пересушатся. Оптимально — кубом по 3–4 см.
Разогрейте масло и обжарьте мясо на сильном огне порциями. Важна именно золотистая корочка: она даст вкус соусу.
Лук нарезать полукольцами или кубиками, жарить до мягкости. Добавить паприку до жидкости — она раскрывается только на жире.
Добавить томатную пасту, перемешать. Затем — муку и снова перемешать. Это сделает соус густым.
Верните мясо в кастрюлю, долейте бульон/воды так, чтобы только покрывало мясо. Добавьте лавровый лист. Томите 1,5–2 часа на минимальном огне. Мешать редко — гуляш должен «спать», а не кипеть.
В конце добавить чеснок, соль и перец. Если хотите — сладкий перец и немного сахара на кончике ложки (баланс кислотности).