Ароматный гуляш на каждый день: просто, сытно, по-домашнему

Гуляш — одно из тех блюд, которые кажутся простыми, но раскрываются только при правильной технике. Настоящий гуляш — это не подлива с мясом, а долгий процесс томления, где кусочки говядины становятся мягкими, а соус — насыщенным и густым. Такой результат легко получить и дома, если соблюдать несколько ключевых правил.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Говядина (лопатка, грудинка или шея) — 700–800 г
  • Лук — 2 крупных головки
  • Морковь — 1 шт. (не обязательно, но добавит сладости)
  • Болгарский перец — 1 шт. (по желанию, ближе к венгерскому стилю)
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Томатная паста — 1–1,5 ст. л.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Паприка — 1–2 ст. л. (можно копчёную)
  • Соль, чёрный перец
  • Лавровый лист — 1–2 шт.
  • Масло растительное
  • Вода или бульон — 500–700 мл

Как готовить

Нарежьте мясо крупнее, чем обычно. Мелкие кусочки пересушатся. Оптимально — кубом по 3–4 см.

Разогрейте масло и обжарьте мясо на сильном огне порциями. Важна именно золотистая корочка: она даст вкус соусу.

Лук нарезать полукольцами или кубиками, жарить до мягкости. Добавить паприку до жидкости — она раскрывается только на жире.

Добавить томатную пасту, перемешать. Затем — муку и снова перемешать. Это сделает соус густым.

Верните мясо в кастрюлю, долейте бульон/воды так, чтобы только покрывало мясо. Добавьте лавровый лист. Томите 1,5–2 часа на минимальном огне. Мешать редко — гуляш должен «спать», а не кипеть.

В конце добавить чеснок, соль и перец. Если хотите — сладкий перец и немного сахара на кончике ложки (баланс кислотности).

