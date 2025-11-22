Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 22 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня все в вашей жизни стремительно начнет изменяться к лучшему. Правда, для этого придется выполнить несколько условий, в частности, от вас потребуется полное согласие и горячее желание взаимодействовать с окружающими.
Телец
Постарайтесь сегодня вести себя так, чтобы вас не в чем было упрекнуть. Окружающие сегодня будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.
Близнецы
Сегодняшний день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Это, конечно, здорово, однако будьте бдительны, как бы не додоговориться себе в убыток.
Рак
Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства.
Лев
Сегодня вы будете большим оригиналом, что, как ни странно не будет вызывать в окружающих неприятия. Ваша изобретательность даже заслужит похвалы. Другой вопрос - что с этой похвалой делать?
Дева
Сегодняшний день будет характерен дружественной атмосферой, как дома, так и вне его пределов. От вас требуется только не нарушать ее.
Весы
Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе ста метров от вас сегодня будут интересоваться исключительно вашей персоной. Придется очень внимательно следить за своими действиями и словами.
Скорпион
Побудьте сегодня нежным и любящим - и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы - они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.
Стрелец
Сегодня темп жизни может резко замедлиться. То ли температура воздуха резко упадет, то ли не выспитесь.
Козерог
Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках.
Водолей
Сегодня от вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятностей. Просто будьте там, где вас ждут, в назначенное время.
Рыбы
Сегодня вам, возможно, будет брошен вызов. Примите его так, будто вы занимаетесь этим ежедневно, это обескуражит противника.