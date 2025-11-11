Три знака зодиака, которые находятся под особой кармической защитой
Астролог Кэндис Чилдресс отмечает, что три знака зодиака находятся под особой кармической защитой. «Если вы поступите с ними несправедливо — карма вас настигнет», — говорит она. Но если эти знаки сами совершают ошибки, карма «возвращается к ним бумерангом».
Сатурн — планета труда, уроков, структуры, настойчивости и ограничений. Он отвечает за порядок, дисциплину, контроль и законы, а также за страхи, ответственность и воздаяние. Недаром астрологи называют Сатурн «великого учителя» — ведь именно он заставляет нас взрослеть, проходить испытания и учиться терпению, пишет YourTango.
Когда в жизни случаются трудные периоды — почти всегда в них замешан Сатурн. Но если человек умеет слушать его уроки, эта планета способна принести настоящие успехи и внутренний рост. Без Сатурна не было бы устойчивости, зрелости и прогресса.
Сатурн также считается планетой кармы — если вы злоупотребляете своей властью, он обязательно вернёт вам то, что вы заслужили.
♎ Весы
«Весы связаны со справедливостью, равновесием, дипломатией и честностью», — объясняет Чилдресс. — «Они редко совершают необдуманные поступки, ведь умеют видеть обе стороны ситуации».
Сатурн в знаке Весов чувствует себя особенно комфортно — это его экзальтация, место силы. Люди, рождённые под этим знаком, легче других проходят испытания Сатурна. И если кто-то обидит Весов, то по сути сталкивается лицом к лицу со стариком Сатурном — который всегда возвращает должное, часто во время жёстких сатурнианских транзитов.
«Сатурн знает, что Весы — справедливые судьи. Так что, если вы обидите Весы, Сатурн обязательно вступится за них», — предупреждает астролог. Кармы не избежать.
♒ Водолей
«Водолей — любимчик Сатурна», — говорит Чилдресс.
Как и Сатурн, Водолей логичен, рационален и способен отстраниться от эмоций. Он терпелив, умен и способен видеть вещи под другим углом. Но если вы решите перейти Водолею дорогу — не удивляйтесь, если карма настигнет вас в самый неожиданный момент.
«Вы имеете дело не только с Сатурном, но и с Ураном, — отмечает астролог. — А значит, воздаяние может прийти из совершенно непредсказуемого источника».
♑ Козерог
Козерог — любимец Сатурна, его «золотое дитя». Ведь именно Сатурн управляет этим знаком. В Козероге он максимально силён, ведь это его дом.
Козероги воплощают дисциплину, ответственность и мудрость. Сатурн может долго ждать, прежде чем вернуть карму, но возвращает её неизменно — чётко и по заслугам.
«Ни одно оружие, направленное против Козерога, не принесёт вреда», — утверждает Чилдресс. Даже если возмездие придёт через годы, Сатурн всегда позаботится, чтобы справедливость восторжествовала.