Три знака зодиака, которые находятся под особой кармической защитой

Сатурн в знаке Весов чувствует себя особенно комфортно — это его экзальтация, место силы. Люди, рождённые под этим знаком, легче других проходят испытания Сатурна. И если кто-то обидит Весов, то по сути сталкивается лицом к лицу со стариком Сатурном — который всегда возвращает должное, часто во время жёстких сатурнианских транзитов.