ФИДЕ оценит высказывания экс-чемпиона мира по шахматам из РФ Владимира Крамника

Народицкий получил звание гроссмейстера в 2013 году в возрасте 18 лет. В последние годы он стал известен как онлайн-преподаватель для тех, кто играет в шахматы как хобби. Он был тренером в шахматной школе, автором нескольких книг о шахматах и часто комментировал крупные шахматные события.