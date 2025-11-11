ФИДЕ оценит высказывания экс-чемпиона мира по шахматам из РФ Владимира Крамника
Международная шахматная федерация (FIDE) передала оценку действий бывшего чемпиона мира россиянина Владимира Крамника в Этическую и дисциплинарную комиссию FIDE.
FIDE сообщила, что будет оценивать публичные комментарии Крамника о внезапно умершем американском гроссмейстере Дэниэле Народицком.
Народицкий неожиданно умер в начале октября, всего за две недели до своего 30-летия. Причина смерти сейчас не раскрывается.
Ранее Крамник обвинял нескольких игроков в мошенничестве в онлайн-партиях, в том числе высказывал сомнения по поводу игры Народицкого в прошлом году, что привело к длительному конфликту между ними. Крамник регулярно публиковал в интернете информацию о сопернике, призывал расследовать его партии и даже угрожал судебным разбирательством.
В октябре прошлого года Народицкий охарактеризовал действия Крамника как продолжительную, злую и полностью неконтролируемую попытку разрушить его жизнь.
Народицкий получил звание гроссмейстера в 2013 году в возрасте 18 лет. В последние годы он стал известен как онлайн-преподаватель для тех, кто играет в шахматы как хобби. Он был тренером в шахматной школе, автором нескольких книг о шахматах и часто комментировал крупные шахматные события.