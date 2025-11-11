ФОТО: сотни людей вышли на факельное шествие в честь Дня Лачплесиса

В шествии приняли участие несколько сотен человек. Среди участников шествия были и школьники, и пенсионеры. Также среди участников были яунсарги, солдаты, включая военнослужащих союзных стран. Присутствовали и иностранцы, преимущественно говорящие на немецком и финском языках. За порядком следили несколько десятков полицейских. Люди собрались на мероприятия и во многих других местах Латвии.