ФОТО: сотни людей вышли на факельное шествие в честь Дня Лачплесиса

Сотни людей вышли на факельное шествие в честь Дня Лачплесиса (11.11.2025)
11 ноября на Рижском Братском кладбище состоялось ежегодное мероприятие "Дух борцов за свободу сквозь времена".
во время которого каждый мог присоединиться к факельному шествию от Рижского Братского кладбища до площади Свободы.
В шествии приняли участие несколько сотен человек. Среди участников шествия были и школьники, и пенсионеры. Также среди участников были яунсарги, солдаты, включая военнослужащих союзных стран. Присутствовали и иностранцы, преимущественно говорящие на немецком и финском языках. За порядком следили несколько десятков полицейских. Люди собрались на мероприятия и во многих других местах Латвии.
Вечером у Памятника Свободы в Риге состоялось мероприятие в честь борцов за свободу с участием ансамбля Vilki. После этого шествие продолжилось до набережной 11 ноября и завершилось спуском огненного плота на Даугаву у Каменного моста. В честь павших в боях за свободу Латвии борцов в 19:00 на территории парка Узварас началась концертная программа "Saules mūžs" (Век Солнца).