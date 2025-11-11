"Переехали в Россию, но школу не нашли": девочку из Латвии не принимают во второй класс в Москве
Семья из Латвии, переехавшая в Москву ради обучения детей на русском языке, столкнулась с неожиданной проблемой — их восьмилетнюю дочь Олю уже несколько раз отказались зачислить во второй класс.
В Москву летом 2025 года переехала семья Виктории и её супруга — уроженцев Риги, сообщают росСМИ. Супруги воспитывают двух дочерей — восьмилетнюю Олю и шестилетнюю Аню. Основной причиной переезда стал переход латвийских школ на обучение только на госязыке, после чего старшая дочь стала испытывала трудности на уроках.
«Весь первый класс с ребёнком принципиально говорили только по-латышски. Дочь приходила домой и говорила: “Мне в школе понравилось, но я ничего не поняла". С трудом, но она закончила первый класс», — рассказала Виктория.
После окончания учебного года семья решила переехать в Россию, подав документы на вид на жительство и выбрав Москву как место для постоянного проживания. Младшую дочь без проблем приняли в детский сад, однако со старшей возникли трудности. Заявление о приёме Оли во второй класс несколько раз отклоняли — сначала из-за формальных недочётов в документах, затем после обязательного тестирования по русскому языку, результаты которого комиссия признала неудовлетворительными.
По словам Виктории, девочка хорошо понимает русский язык и даже самостоятельно исправила ошибку во время теста. Тем не менее, родителям сообщили, что пересдать экзамен она сможет лишь через три месяца.
«Что такого должен знать восьмилетний ребёнок? Она так ждала, когда пойдёт в школу, а теперь сидит дома без общения, без друзей», — говорит мать.
Семья подала апелляцию на решение комиссии, однако уже вторую неделю не получает ответа. Виктория признаётся, что рассчитывала на понимание в России, но столкнулась с бюрократическими барьерами и неопределённостью, которая не даёт её дочери продолжить обучение.