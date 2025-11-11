"Переехали в Россию, но школу не нашли": девочку из Латвии не принимают во второй класс в Москве

После окончания учебного года семья решила переехать в Россию, подав документы на вид на жительство и выбрав Москву как место для постоянного проживания. Младшую дочь без проблем приняли в детский сад, однако со старшей возникли трудности. Заявление о приёме Оли во второй класс несколько раз отклоняли — сначала из-за формальных недочётов в документах, затем после обязательного тестирования по русскому языку, результаты которого комиссия признала неудовлетворительными.