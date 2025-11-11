Европа делает вид, что все под контролем. Что скрывает низкая инфляция и чего ждать жителям Латвии?
Европейский центральный банк сохраняет ставки без изменений, уверяя, что инфляция находится под контролем. Но за фасадом стабильности — растущие долги, политическая нестабильность и грядущая волна новых заимствований. Насколько на самом деле устойчива низкая инфляция в Европе — и чего ждать жителям Латвии?
Своим мнением поделился Рауль Эаметс, главный экономист Bigbank.
ЕЦБ выбирает выжидательную тактику
В конце октября Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял, казалось бы, успокаивающее решение — оставить ставку Euribor без изменений. Аргумент звучал убедительно: инфляционные ожидания остаются на уровне около 2 %, то есть вблизи целевого ориентира. Однако за этой стабильностью скрывается сложная экономическая картина, где цифры не всегда означают спокойствие.
Долги растут быстрее обещаний
Если взглянуть на ситуацию шире, становится ясно: фундамент европейской стабильности держится на долгах. Греция, как и прежде, остаётся в числе «рекордсменов» — её долг равен 151 % ВВП. Впрочем, есть и положительный момент: бюджет страны сбалансирован, а уровень долга за год даже снизился.
Ирландия, пережившая тяжёлый кризис десять лет назад, смогла сократить долг до 33 % ВВП — внушительный результат после прежних 120 %. Но это, скорее, исключение, чем правило.
В крупнейших экономиках еврозоны — Италии, Франции, Испании и Бельгии — картина куда тревожнее.
- Италия: долг 138 % от ВВП;
- Франция: 116 %;
- Испания: 103 %;
- Бельгия: 106 %.
За последние 30 лет Франция и Италия ни разу не имели сбалансированного бюджета. Их государственные долги растут из года в год, а пандемия лишь ускорила этот процесс.
Экономика против политики
Как разорвать этот порочный круг? Учебники по экономике подсказывают два варианта: сокращать расходы или повышать налоги. Но в реальности оба пути вызывают политические бури.
Во Франции попытки реформ закончились кризисом и сменой правительства. В Италии протесты стали частью политической культуры. Даже Германия, долго считавшаяся примером бюджетной дисциплины, готовится к новым заимствованиям ради инвестиций в оборону и «зелёный» переход.
Евро снова начнут печатать?
Когда возможности урезать расходы исчерпаны, остаётся последний инструмент — монетарная политика. ЕЦБ, вероятно, в будущем будет вынужден возобновить программу покупки активов, то есть по сути снова начать печатать евро. Это поможет удержать долговую пирамиду от обрушения — но ценой новой волны инфляции.
Что это значит для жителей Латвии?
Для домохозяйств и бизнеса в регионе это сигнал быть готовыми: инфляция вернётся. Возможно, не на уровне 4 %, но стабильно выше целевых 2 %. Поэтому имеет смысл задуматься, как защитить свои сбережения — вкладывать их в реальные активы, инвестиционные фонды или другие инструменты, которые способны «пережить» рост цен. А если вы уверены, что старые страны Европы вдруг научатся жить по средствам — тогда, конечно, можете продолжать копить «в чулке».