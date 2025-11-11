Европа делает вид, что все под контролем. Что скрывает низкая инфляция и чего ждать жителям Латвии?

Для домохозяйств и бизнеса в регионе это сигнал быть готовыми: инфляция вернётся. Возможно, не на уровне 4 %, но стабильно выше целевых 2 %. Поэтому имеет смысл задуматься, как защитить свои сбережения — вкладывать их в реальные активы, инвестиционные фонды или другие инструменты, которые способны «пережить» рост цен. А если вы уверены, что старые страны Европы вдруг научатся жить по средствам — тогда, конечно, можете продолжать копить «в чулке».